СИММАХ, КВИНТ АВРЕЛИЙ (Quintus Aurelius Symmachus)

Римский государственный деятель, ритор и писатель.

Симмах, происходивший из знатного рода Аврелиев Симмахов, был одним из последних вождей партии язычников-аристократов в Риме и последним крупным латинским прозаиком античности. Он занимал видные государственные посты: наместник в Африке (373 г.), префект Рима (384-385 гг.), консул 391 г., статуи Симмаха были установлены в Риме и Константинополе. Он лидером группы римских сенаторов, боровшихся за сохранение старых традиций и возрождение римской религии и культуры. В 382 г. Симмах был послан в Медиолан к императору Грациану просить о возвращении в здании курии алтаря Победы, вынесенного под влиянием Амвросия Медиоланского. После убийства Грациана Симмах продолжил ходатайствовать об отмене антиязыческих законов. В Послании, посвященном алтарю Победы, он так сформулирует свой взгляд на свободу совести: «Разве так важно, на каких путях каждый ищет истину? Тайна слишком велика, чтобы к ней могла вести только одна дорога» (Symm. Rel. 10, 3). После временной опалы при яром христианине Валентиниане II, он вернул положение при Евгении и Арбогасте.

Из творчества Симмаха сохранились фрагменты 8 его речей и около 900 писем, собранных, по примеру Плиния Младшего, в десять книг. Их содержание малозначительно, внимание автора сосредоточено на их отделке, он оживляется лишь тогда, когда говорит о скором неминуемом восстановлении языческих святынь и славном прошлом Рима. Как и у Плиния , X книга писем содержит официальные отчеты – реляции – которые он отправил императору, будучи префектом Рима.

Сочинения :

Symmaque. Discours / Texte établi, traduit et commenté par Jean-Pierre Callu. Paris, 2009

The Letters of Symmachus. Book I / Transl. M. Salzman, M. Roberts. Atlanta, 2011

Симмах. Письмо об алтаре Победы / Пер. А. Б. Рановича // Ранович А. Б. Античные критики христианства. М., 1990. С. 450-457

Симмах. Письма / Пер. И. П. Стрельниковой // Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусства. М., 1964. С. 205-212