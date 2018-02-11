Краткий курс истории. Знаменитая отравительница 11 февраля (н. ст.) 55 года н. э. по приказу императора Нерона был отравлен его 13-летний сводный брат Тиберий Клавдий Цезарь Британник. Убийство было совершено с помощью знаменитой отравительницы Локусты. Родом из Галлии Дата рождения Локусты неизвестна. Известно лишь, что знаменитая римская отравительница была родом из Галлии. Прославилась Локуста тем, что ее услугами пользовались мать Нерона Агриппина, сам Нерон и все, у кого было достаточно средств для решения своих проблем с помощью яда. Про Локусту ходила молва, что она и сама принимала собственные яды в крайне малых дозах, так что стала к ним невосприимчива. Агриппина Младшая Агриппина, Клавдий и Нерон... На чтение: 1 минута

11 февраля (н. ст.) 55 года н. э. по приказу императора Нерона был отравлен его 13-летний сводный брат Тиберий Клавдий Цезарь Британник. Убийство было совершено с помощью знаменитой отравительницы Локусты.

Родом из Галлии

Дата рождения Локусты неизвестна. Известно лишь, что знаменитая римская отравительница была родом из Галлии. Прославилась Локуста тем, что ее услугами пользовались мать Нерона Агриппина, сам Нерон и все, у кого было достаточно средств для решения своих проблем с помощью яда. Про Локусту ходила молва, что она и сама принимала собственные яды в крайне малых дозах, так что стала к ним невосприимчива. О Локусте нам известно в первую очередь из работ Корнелия Тацита. Считается, что она использовала в своих рецептах вытяжки и настои ядовитых растений — аконита, цикуты. Вполне вероятно, что ей был известен «король ядов» — оксид мышьяка, так как Калигула приказал доставить в Рим огромное количество этого вещества для своих алхимических опытов и, вполне вероятно, пользовался мышьяком также по прямому назначению.

Агриппина, Клавдий и Нерон

Первое громкое убийство, однозначно совершенное с помощью яда Локусты, связано с именем Агриппины и императора Клавдия. Властолюбивая женщина, пробивая путь своему сыну к трону, добавила яд в белые грибы – любимое блюдо пожилого Клавдия. Следом уже Нерон обратился к Локусте, чтобы избавиться от возможного претендента на престол – Британника, приходившегося ему сводным братом. За эту услугу Нерон подарил отравительнице богатое имение и повелел назначить учеников. В последний раз Нерон прибег к смертоносной помощи Локусты, когда Рим восстал против своего императора-сумасброда. Правда, второпях убегая из города от преследователей, Нерон забыл взять ампулу с мгновенно действующим ядом, и ему пришлось зарезать себя. Лишенная могущественного покровителя, ненавидимая всеми римлянами, которые испытывали перед ней страх, Локуста была приговорена к смертной казни новым императором Гальбой в 68 году.

Эпоха отравлений

Стоит отметить, что Локуста не была белой вороной в Риме времен ранней империи. В ту эпоху страну буквально захлестнула волна убийств посредством отравления. Во времена принципата количество убийств посредством отравления выросло до такой степени, что была создана особая коллегия дегустаторов пищи, предоставлявших свои услуги как двору, так и вельможам, патрициям и просто богатым людям, имевшим основания опасаться за свою жизнь. Также в это время возрождается древняя традиция — прежде, чем выпить предлагаемое кем-либо вино, «чокаться», то есть, держа бокалы в руках, слегка ударять их один об другой, так, чтобы вино из одного бокала выплескивалось в другой. Считалось, что отравитель не станет отравлять предлагаемое гостю вино или натирать ядом его бокал, ведь отравленное вино могло попасть в его бокал.

Что уж говорить, император Калигула, которого с помощью Локусты неудачно пыталась отравить Агриппина, сам был известным знатоком в области изготовления ядов. После его смерти был обнаружен сундук, целиком наполненный отравляющими веществами, рецептами приготовления и использования ядов.