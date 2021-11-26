ДОМИЦИАН, ТИТ ФЛАВИЙ (лат. Titus Flavius Domitianus)
Римский император (81-96 гг.).
Младший сын императора Веспасиана, брат Тита. Во время борьбы Веспасиана с Вителлием Домициан оставался в Риме; он был осажден на Капитолии, но смог сбежать. После смерти Вителлия армия провозгласила Домициана цезарем, хотя реальная власть в Риме принадлежала Муциану, представителю Веспасиана. В 71 г. он принял участие в триумфе Веспасиана и Тита, между 70 и 80 гг. семь раз был консулом, два раза ординарным (73 и 80 гг.). Поскольку у Тита не было детей, Домициан был объявлен наследником престола, и после смерти Тита он занял трон.
Наши источники, особенно Тацит и Плиний Младший, являются представителями сенатской традиции, враждебной к Домициану. Но даже рассказ Светония, точно так же негативно относящегося к императору, показывает, что существовала и благоприятная для него традиция, которая не ограничивалась льстивыми стихами Марциала и Стация. Домициан добросовестно исполнял свои обязанности, пропагандируя идеалы нравственности, благочестия и заботы об общественном благе. Он участвовал в религиозных церемониях, уделяя особое внимание Юпитеру и Минерве, провел Столетние игры, казнил несколько весталок за утрату непорочности.
Им были построены или восстановлены после пожара (80 г.) многие общественные здания, среди которых Колизей, Капитолий, дворец на Палатине, часто устраивались зрелища и раздачи. Домициан увеличил на треть плату воинам и даровал дополнительные привилегии ветеранам и их семьям. Он пытался бороться с коррупцией в судах и при управлении провинциями, при нем увеличилась роль всадников в административном аппарате. Переписка Плиния Младшего и Траяна показывает, что большая часть мер Домициана была одобрена его преемниками.
Домициан стал первым императором после Клавдия, который посетил действующую армию – он трижды возглавлял войска на Рейне и Дунае. В 82-83 гг. он воевал против хаттов, в 85-89 – против даков, возглавляемых Децебалом, затем против маркоманов и квадов. Кроме того, велись военные действия в Паннонии и Британии. Домициан не смог выстроить нормальные отношения с сенатом, демонстративно показывая свою единоличную власть и высокомерно обращаясь с сенаторами.
В 87 г. был раскрыт заговор против императора, в 89 г. вспыхнуло восстание Луция Антония Сатурнина в Германии; оно было легко подавлено, но после этого Домициан запретил расквартировывать два легиона в одном лагере. Это вызвало всплеск подозрительности императора, что привело к репрессиям против сенаторов; более того, из Рима были изгнаны философы, в частности, Дион Хризостом, и астрологи. Казнь в 95 г. его двоюродного брата Флавия Климента, чьи сыновья были объявлены наследниками, показала, что никто не может чувствовать себя в безопасности, и 18 сентября 96 г. Домициан был убит в результате заговора среди своего окружения.
Исторические источники:
Светоний. Домициан;
Тацит. Агрикола;
Плиний Младший. Панегирик Траяну;
Стаций. Сильвы;
Марциал. Эпиграммы;
Дион Кассий. Римская история, LXVII.
Иллюстрация:
Бюст Домициана. Рим. Капитолийские музеи.