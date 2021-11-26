ДОМИЦИАН, ТИТ ФЛАВИЙ (лат. Titus Flavius Domitianus)

Римский император (81-96 гг.).

Младший сын императора Веспасиана, брат Тита . Во время борьбы Веспасиана с Вителлием Домициан оставался в Риме; он был осажден на Капитолии , но смог сбежать. После смерти Вителлия армия провозгласила Домициана цезарем, хотя реальная власть в Риме принадлежала Муциану, представителю Веспасиана. В 71 г. он принял участие в триумфе Веспасиана и Тита, между 70 и 80 гг. семь раз был консулом, два раза ординарным (73 и 80 гг.). Поскольку у Тита не было детей, Домициан был объявлен наследником престола, и после смерти Тита он занял трон.

Наши источники, особенно Тацит и Плиний Младший , являются представителями сенатской традиции, враждебной к Домициану. Но даже рассказ Светония , точно так же негативно относящегося к императору, показывает, что существовала и благоприятная для него традиция, которая не ограничивалась льстивыми стихами Марциала и Стация . Домициан добросовестно исполнял свои обязанности, пропагандируя идеалы нравственности, благочестия и заботы об общественном благе. Он участвовал в религиозных церемониях, уделяя особое внимание Юпитеру и Минерве, провел Столетние игры , казнил несколько весталок за утрату непорочности.

Им были построены или восстановлены после пожара (80 г.) многие общественные здания, среди которых Колизей, Капитолий, дворец на Палатине, часто устраивались зрелища и раздачи. Домициан увеличил на треть плату воинам и даровал дополнительные привилегии ветеранам и их семьям. Он пытался бороться с коррупцией в судах и при управлении провинциями, при нем увеличилась роль всадников в административном аппарате. Переписка Плиния Младшего и Траяна показывает, что большая часть мер Домициана была одобрена его преемниками.

Домициан стал первым императором после Клавдия, который посетил действующую армию – он трижды возглавлял войска на Рейне и Дунае. В 82-83 гг. он воевал против хаттов, в 85-89 – против даков, возглавляемых Децебалом , затем против маркоманов и квадов. Кроме того, велись военные действия в Паннонии и Британии. Домициан не смог выстроить нормальные отношения с сенатом, демонстративно показывая свою единоличную власть и высокомерно обращаясь с сенаторами.

В 87 г. был раскрыт заговор против императора, в 89 г. вспыхнуло восстание Луция Антония Сатурнина в Германии; оно было легко подавлено, но после этого Домициан запретил расквартировывать два легиона в одном лагере. Это вызвало всплеск подозрительности императора, что привело к репрессиям против сенаторов; более того, из Рима были изгнаны философы, в частности, Дион Хризостом , и астрологи. Казнь в 95 г. его двоюродного брата Флавия Климента, чьи сыновья были объявлены наследниками, показала, что никто не может чувствовать себя в безопасности, и 18 сентября 96 г. Домициан был убит в результате заговора среди своего окружения.

Исторические источники :

Светоний. Домициан;

Тацит. Агрикола;

Плиний Младший. Панегирик Траяну;

Стаций. Сильвы;

Марциал. Эпиграммы;

Дион Кассий. Римская история, LXVII.

Иллюстрация :

Бюст Домициана. Рим. Капитолийские музеи.