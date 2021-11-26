АНДРИСК (Andriscus, также Лжефилипп)

Претендент на трон Македонии в середине II века до нашей эры.

Происхождение А. неясно. Согласно Ливию, А. уверял, что он Филипп, сын Персея, последнего македонского царя, отданный на воспитание жителю Адрамиттия (запад Малой Азии), который перед смертью якобы раскрыл ему тайну рождения, передав грамоту с печатью Персея . Известно, однако, что настоящий Филипп умер в Италии в 160-х до н. э. После неудачной попытки захватить Македонию А. бежал (151–150 до н. э.) к своему родственнику Деметрию I Сотеру , царю Сирии. Был выдан Деметрием римлянам, помещен под арест в Италии; бежал в Милет . Вместе с группой приверженцев явился к правителю Фракии Тересу. Возглавив своих сторонников и примкнувшие к нему фракийские отряды, А. вторгся в Македонию, нанеся римлянам поражение у р. Стримон. Установив контроль над всей Македонией, А. захватил также значительную часть Фессалии. Успеху А. способствовали политические неурядицы в Македонии. Положение римлян в ходе борьбы с А. осложнялось их войнами с Карфагеном (смотрите Пунические войны ) и Испанией. Войско претора П. Ювенция, направленного против А., потерпело поражение у границы, а он сам погиб (149–148 до н. э.). Победителем А. стал претор Квинт Цецилий Метелл, которого поддержал флотом Аттал II Пергамский (смотрите Атталиды ). Дважды разбитый Метеллом (148), А. был выдан римлянам фракийским правителем Бизом, проведен в триумфе Метелла (получившего прозвище Македонского) и, видимо, казнен. Выступление А. часто называют «восстанием», что не совсем верно: оно началось с вторжения извне и при опоре на иноземные войска. Римляне воспринимали борьбу с А. как войну с Македонией; часть самих македонян поддерживала А., другие испытывали к нему ненависть. Очевиден авантюристический характер выступления А., который не имел шансов на успех ввиду значительного перевеса римлян в силе. После разгрома А. началась интеграция Македонии в римскую провинциальную систему.

Автор статьи: Короленков А.В.

© Российская Историческая Энциклопедия