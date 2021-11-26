ВАДЖРА

ВАДЖРА - в буддизме символ мгновенного, как вспышка молнии, «просветления», светлой и благодатной природы этого озарения ума.

Изо­бра­жа­ет­ся в ви­де дву­сто­рон­не­го пуч­ка мол­ний, ис­хо­дя­щих из еди­ной сфе­ры; яв­ля­ет­ся ат­ри­бу­том будд и бод­хи­саттв в ма­хая­не. Осо­бое раз­ви­тие сим­во­ли­ка Ваджра по­лу­чи­ла в ми­фо­ло­гии и ри­туа­лах вад­жрая­ны (двой­ная Ваджра, изо­бра­жае­мая в ви­де четырех пуч­ков мол­ний из од­ной сфе­ры или мол­ний, прон­заю­щих че­ты­ре сто­ро­ны све­та).

В эм­пи­ри­че­ском ми­ре Ваджра обо­зна­ча­ет муж­скую ду­хов­ность, со­стоя­щую в дей­ст­вен­ном со­стра­да­нии и ис­кус­ном при­ме­не­нии средств (упайя) на Пу­ти ос­во­бо­ж­де­ния, а так­же в уме­нии нау­чить Дхар­ме (см. так­же Буд­да Шакья­му­ни ) и ока­зать ду­хов­ную по­мощь другим су­ще­ст­вам.

В ти­бе­то-монгольском буд­диз­ме ак­цент в ос­мыс­ле­нии Ваджры де­ла­ет­ся не на мол­ние­нос­ном «про­свет­ле­нии», а на не­унич­то­жи­мом За­ко­не ( Дхар­ме ).

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