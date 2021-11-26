ВАДЖРА
ВАДЖРА - в буддизме символ мгновенного, как вспышка молнии, «просветления», светлой и благодатной природы этого озарения ума.
Изображается в виде двустороннего пучка молний, исходящих из единой сферы; является атрибутом будд и бодхисаттв в махаяне. Особое развитие символика Ваджра получила в мифологии и ритуалах ваджраяны (двойная Ваджра, изображаемая в виде четырех пучков молний из одной сферы или молний, пронзающих четыре стороны света).
В эмпирическом мире Ваджра обозначает мужскую духовность, состоящую в действенном сострадании и искусном применении средств (упайя) на Пути освобождения, а также в умении научить Дхарме (см. также Будда Шакьямуни) и оказать духовную помощь другим существам.
В тибето-монгольском буддизме акцент в осмыслении Ваджры делается не на молниеносном «просветлении», а на неуничтожимом Законе (Дхарме).