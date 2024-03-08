«У ЦЗИН»

«У цзин» («Пятиканоние») — нумерологически (сян шу) структурированное собрание авторитетнейших памятников древнекитайской мысли конца II — конца I тысячелетия до н. э. в форме «канонов» (цзин), официально утвержденное конфуцианством во II в. до н. э. и являвшееся в Китае до начала ХХ в. основой традиционной философии, науки, системы образования и государственных экзаменов для получения ученых степеней и официальных должностей (кэ цзюй). К IV в. до н. э. «У ц.» составили произведения самой широкой гуманитарной тематики (философской, религиозной, этической, ритуально-дидактической, исторической, литературной, поэтической и др.): «И» (« И цзин » — «Канон перемен»), «Ши» (« Ши цзин » — «Канон стихов»), «Шу» (« Шу цзин » — «Канон писаний/записей»), «Ли» (« Ли цзи » — «Записки о благопристойности» или «И ли» — «Церемонии и благопристойность/ритуалы»), «Чунь цю» («Вёсны и осени»). Указом 136 до н. э. император У-ди (141–87 до н. э.) установил научно-административное звание «широкий эрудит в “Пятиканонии”» (у-цзин бо-ши), предполагавшее его интерпретацию с точки зрения «каноноведения современных текстов» и возведение к обожествляе­мому Конфуцию . Альтернативное «каноноведение древних текстов», которое исходило из иероглифики, использовавшейся до реформы Цинь Шихуана 213 до н. э., приписывало «У ц.» Чжоу-гуну (XI в. до н. э.) и было поддержано потомком Конфуция Кун Ань-го (156–74 до н. э.), благодаря Лю Синю (46 до н. э. — 23 н. э.) возобладало при Ван Мане (8–23). После государственной дискуссии 79 в столичном Лояне вновь возобладала школа «современных текстов». Чжэн Сюань (137–200) синтезировал обе интерпретации. В конце XII в. нео­конфуцианство расширило «У ц.» до «Тринадцатиканония» («Ши-сань цзин») и дополнило «Четверокнижием» («Сы шу»): «Да сюэ» («Великое учение»), «Чжун юн» («Срединное и обыкновенное»), «Лунь юй» («Обсужденные речи») и «Мэн-цзы». Философско-текстологическая полемика двух каноноведческих школ возобновилась в XVIII в. и стимулировала реформаторское движение 1898 во главе с Кан Ю-вэем .

Лит .: Кобзев А. И . Каноны как учебники и учебники как каноны в традиционной культуре Китая // Проблемы школьного учебника. Вып. 19. М., 1989, С. 32–50; Его же. Учение о символах и числах в китайской классической философии. М., 1994. С. 49–50, 128–134; Карапетьянц А. М. У истоков китайской словесности. М., 2010. С. 225–272, 359–460. А. И. Кобзев.