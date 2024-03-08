СЫМА ЦЯНЬ

Сы́ма Цянь (прозвище Цзы-чан) (145/135 до н. э., Лунмэнь/Сяян, ныне г. Ханьчэн пров. Шэньси или г. Хэцзинь пров. Шаньси — 86 (?) до н. э.) — древнекитайский историк, ученый, литератор и мыслитель, основоположник историко-энциклопедического жанра нормативных (династийных) хроник (чжэн-ши), посмертно прозванный Святомудрым истории (Ши-шэн). Происходил из древнего и высокопоставленного рода, был сыном «великого историографа-астролога» (тай-ши-лин) Сыма Таня (? — 110 до н. э.) и сам занимал эту придворную должность, дававшую доступ к императорским архивам и предполагавшую как летописание, так и составление календаря с определением благоприятных дат для государственных ритуалов, благодаря чему руководил принятием в 104 до н. э. нового календаря Тай-чу с началом года в 11-м месяце и длиной года в 365385/1539, а месяца в 2943/81 дней. Продолжив дело отца, С. Ц. тогда же начал и в 92 до н. э. завершил работу над своим главным произведением « Ши цзи » («Исторические записки» или «Записки историографа-астролога»), в высокохудожественной форме представляющим всю историю Китая от мифической древности при Желтом императоре (Хуан-ди, согласно традиции 2698–2597 до н. э.) до современности при ханьском У-ди (141–87 до н. э.). В 99 до н. э. за публичное оправдание разбитого и плененного сюнну полководца Ли Лина он подвергся кастрации и тюремному заключению, а после освобождения (видимо, по амнистии 96 до н. э.) получил незавидную должность придворного евнуха и в неизвестности умер. Учившись у крупнейших конфуцианцев эпохи Хань Дун Чжун-шу (190/179–120/104 до н. э.) и Кун Ань-го (156–74 до н. э.) и составив теоретический обзор шести главных философских школ того времени («Ши цзи», глава-цзюань 130), С. Ц. пытался объединить их в своем мировоззрении с упором на конфуцианство , даосизм , легизм и инь-ян-цзя.

Соч. : Исторические записки (Ши цзи) / Пер. Р. В. Вяткина и др. В 9 т. М., 1972—2010; Померанцева Л. Е . Апология Сыма Цяня (Письмо Сыма Цяня к Жэнь Аню) // Проблемы восточной филологии. М., 1979. С. 50–56; Шедевры китайской классической прозы в переводах академика В. М. Алексеева. Кн. 1. М., 2006. С. 108–163.

Лит .: Кроль Ю. Л . Сыма Цянь — историк. М., 1970; Воскресенский А. Д . Этико-эстетический идеал Сыма Цяня // Теоретические проблемы изучения литератур Востока. Ч. 1. М., 1987. С. 129–142; Конрад Н. И . Запад и Восток. М., 1972. С. 47–76. А. И. Кобзев.