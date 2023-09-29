«Рамáяна»

«Рамáяна» ( санскр. Rāmāyan.a — «Путешествие Рамы») — древнеиндийская эпическая поэма жанра итихаса (наряду с « Махабхаратой » и пуранами ), составленная на санскрите о жизни и приключениях царя Солнечной династии Рамы — земного воплощения Вишну. Р. является одним из важнейших памятников индуизма . Авторство приписывается легендарному «великому мудрецу» (махариши) Вальмики. Фактически не имеет одного автора: «Р». создавалась поэтами-­сказителями и передавалась в течение веков изустно. Поэма состоит из семи книг (канда), из которых книги II–VI являются наиболее древними, и содержит около 24 тыс. двустиший.

Абсолютная датировка текста невозможна. Вероятно, его окончательное составление относится к первым векам нашей эры.

«Р» отражает исторические события — проникновение индо-арийских племен на юг Индостана и их столкновение с местными племенами, выведенными в поэме в образе злых демонов-­ракшасов. Сюжет Р. разбивается на следующие блоки: Балаканда («Книга о детстве») — события, связанные с детством и юношеством Рамы, его женитьбой на Сите; Айодхъяканда («Книга об ­Айодхъе») — Рама изгоняется из Айодхъи на 14 лет, с ним уходят Сита и Лакшмана; Араньяканда («Лесная книга») — победы Рамы над ракшасами, похищение Ситы Раваной; Кишкиндхаканда («Книга о Кишкиндхе») — встреча Рамы с Хануманом, помощь Сугриве в борьбе за престол в Кишкиндхе. Сугрива узнает, что Сита находится на Ланке; Сундараканда («Прекрасная книга») — описание подвигов Ханумана в поисках Ситы; Юддха- или Ланкаканда («Книга о вой­не» или «Книга о Ланке») — описание вой­ны армии Рамы на Ланке за освобождение Ситы против армии Раваны; Уттараканда («Последняя книга») — описание правления Рамы в Айодхъе.

«Р». была переведена с теми или иными трансформациями текста практически на все средневековые языки Южной и Юго-­Восточной Азии. Сюжет «Р». оказал значительное влияние на развитие литературы и изобразительного искусства региона.

Публ. : Rāmāyan.a of Valmiki: Sanskrit Text and English Translation / Ed. R. P. Arya, trans. according to M. N. Dutt. 4 vols. Delhi, 1998; Рамаяна / Подгот. П. А. Гринцер. Кн. 1–7. М., 2006–. Кн. 1: Балаканда (книга о детстве). Кн. 2: Айодхьяканда (книга об Айодхье). М., 2006. Кн. 3: Араньяканда (книга о лесе). М., 2014. М. Д. Бухарин .