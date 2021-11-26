ПАЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
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ПАЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - литература на языке пали.
Развивалась с I века до н. э. в Индии, на острове Шри-Ланка, позднее - в странах Юго-Восточной Азии, где получила распространение буддийская школа тхеравада: Мьянме, Лаосе, Камбодже, Таиланде. Древнейшие произведения образуют Типитаку (I век до н. э., окончательная версия V век н. э.), канон школы тхеравадинов.
Среди первых неканонических текстов палийской литературы - приписываемые ученику Будды Шакьямуни Каччаяне трактаты «Неттипакарана» и «Петакопадеса» (предположительно I век до н. э.). В палийском переводе дошёл знаменитый трактат «Милиндапанха» («Вопросы Милинды»; представляет собой перевод несохранившегося североиндийского памятника, созданного не ранее конца II века н. э. на буддийском санскрите или одном из пракритов), построенный в форме бесед греческого царя Менандра (на пали - Милинда) и буддийского монаха Нагасены.
Ранняя постканоническая палийская литература связана с утверждением тхеравады в качестве государственной религии Шри-Ланки. Формирование идеологии буддийской монархии нашло отражение в жанре стихотворных хроник. Древнейшие из них - «Дипавамса» (IV век) и «Махавамса» (V век) - повествуют о легендарных посещениях острова Буддой, ранней истории буддизма в Индии, появлении буддийской общины на Шри-Ланке и правлении ланкийских царей. Позднейшие хроники воспроизводили схожую структуру.
Широкую популярность снискали комментарии канона с систематическим изложением буддийской доктрины, в т. ч. трактат Буддхагхоши «Висуддхимагга» («Путь очищения», V век). На средневековую палийскую литературу заметное влияние оказала санскритская литература. С X века создавались многочисленные поэмы, восхвалявшие Будду и общину и поэтизировавшие различные аспекты буддийского учения.
Обширная научная литература по грамматике, поэтике и просодии строилась по образцу санскритских трактатов. Традиция джатак нашла продолжение в сборниках назидательных историй. Популярный сборник «Расавахини» (вторая половина II-го тысячелетия), наряду с традиционными рассказами, действие которых происходит в Индии, включает также сюжеты, разворачивающиеся на Шри-Ланке.
Палийская литература оказала заметное влияние на сингальскую литературную традицию (смотрите в статье Шри- Ланка). На пали продолжают создаваться религиозные труды, преимущественно комментарии.