НЮЙ-ВА
НЮЙ-ВА - древнекитайское женское божество.
Изображается в виде полуженщины-полузмеи, изредка с головой быка. Атрибутами Нюй-ва считаются тростниковый губной органчик (шэн), диск луны (символ женского начала) или четырёхугольник (символ земли). Первоначально почиталась как прародительница племён ся, в основе её культа лежал культ змеи. В соответствии с мифом, представленным в «Хуайнань-цзы» («Философ из Хуайнани», II век до н. э.), Нюй-ва создавала людей как однородную, неразделённую массу. По версии «Фэнсу тун» («Толкование нравов и обычаев») Ин Шао (II века н. э.), она лепила людей из глины: знатных и богатых - своими руками, бедных и низкородных - опуская верёвку в глину, выдёргивая и разбрызгивая с неё глиняные комочки. Нюй-ва почиталась также как богиня бракосочетаний, в её честь устраивались жертвоприношения с молениями о даровании потомства, об излечении от бесплодия и др. В архаичной китайской космологии Нюй-ва предстаёт устроительницей космического равновесия, нарушенного в результате катастрофы. С начала нашей эры Нюй-ва изображается в большинстве случаев вместе с Фу-си, с которым переплетается хвостами, что символизирует супружескую близость.