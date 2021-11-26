МАХАТМА

МАХАТМА - в Ин­дии ти­тул, ха­рак­те­ри­зую­щий йо­гов, дос­тиг­ших выс­ших сту­пе­ней ду­хов­но­го со­вер­шен­ст­ва и об­ла­даю­щих сверхъ­ес­те­ст­вен­ны­ми спо­соб­но­стя­ми (сидд­хи); ино­гда эпи­тет бо­гов.

При­ме­ня­ет­ся и к ду­хов­ным ли­де­рам на­ции, например, М. Ган­ди , М. Джо­ти­рао Пху­ле (со­ци­аль­ный ре­фор­ма­тор и мыс­ли­тель).

В тео­со­фии - учи­те­ля муд­ро­сти, дос­тиг­шие нир­ва­ны , но от­ка­зав­шие­ся от неё, что­бы по­мочь ду­хов­но­му пре­об­ра­же­нию че­ло­ве­че­ст­ва. Со­глас­но тео­соф­ско­му уче­нию, махатмы жи­вут в Ги­ма­ла­ях (в Шам­ба­ле) и от­ту­да всту­па­ют в кон­такт с не­ко­то­ры­ми из­бран­ны­ми людь­ми - адеп­та­ми тео­со­фии, со­об­щая им со­кро­вен­ные ис­ти­ны о все­лен­ной и судь­бах ци­ви­ли­за­ций. Опуб­ли­ко­ва­ны т. н. пись­ма ма­хатм к Е. П. Бла­ват­ской и к другим адеп­там теосо­фии (Г. С. Оль­кот­ту, А. О. Юму, А. П. Син­не­ту и др.). О ду­хов­ном кон­так­те с махатмой за­яв­ля­ли Н. К. Ре­рих и Е. И. Ре­рих.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)