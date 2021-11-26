МАХАТМА
МАХАТМА - в Индии титул, характеризующий йогов, достигших высших ступеней духовного совершенства и обладающих сверхъестественными способностями (сиддхи); иногда эпитет богов.
Применяется и к духовным лидерам нации, например, М. Ганди, М. Джотирао Пхуле (социальный реформатор и мыслитель).
В теософии - учителя мудрости, достигшие нирваны, но отказавшиеся от неё, чтобы помочь духовному преображению человечества. Согласно теософскому учению, махатмы живут в Гималаях (в Шамбале) и оттуда вступают в контакт с некоторыми избранными людьми - адептами теософии, сообщая им сокровенные истины о вселенной и судьбах цивилизаций. Опубликованы т. н. письма махатм к Е. П. Блаватской и к другим адептам теософии (Г. С. Олькотту, А. О. Юму, А. П. Синнету и др.). О духовном контакте с махатмой заявляли Н. К. Рерих и Е. И. Рерих.