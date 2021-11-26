КУНДАЛИНИ
КУНДАЛИНИ - понятие энергии в индуистском тантризме.
Кундалини обычно представляют в образе змеи, свернувшейся в три с половиной кольца вокруг сушумны (центрального канала тонкого тела, пролегающего вдоль позвоночника) и «застывшей» в самой нижней из чакр - муладхаре. Образ змеи восходит к архаическим (доарийского происхождения) индийским змеиным культам эротического характера, а также соотносится с более поздними мифологемами, например Вишну, дремлющего на свернувшемся змее Шеша.
На макрокосмическом уровне кундалини является богиней Махакундали в состоянии непрерывной активности. Периодически наступающий покой богини соотносится с её «стартовым положением» в нижней чакре человеческого организма.
На этом учении основывается кундалини-йога - система упражнений, призванная заставить кундалини поэтапно подниматься по всем чакрам, вплоть до высшей (сахасрара), где должно произойти её слияние с Шивой. Кульминацией этого слияния считается обретение практикующим нетленного тела и освобождение от сансары.