ГАНЬ БАО

ГАНЬ БАО (вто­рое имя - Лин­шэн) - китайский писатель IV века.

Ро­дил­ся в уезде Синь­цай провинции Хэ­нань, в чи­нов­ничь­ей се­мье. За­ни­мал различные государственные долж­но­сти, ве­дал со­став­ле­ни­ем официальной ис­то­рии. Ав­тор про­за­ических про­из­ве­де­ний «За­пис­ки о ди­на­стии Цзинь» («Цзинь цзи»), «Со­б­ра­ние про­зы» («Вэнь цзи»), ком­мен­та­ри­ев к различным древ­ним со­чи­не­ни­ям, вклю­чая «Кни­гу пе­ре­мен» («И цзин») и др. В дос­та­точ­но пол­ном ви­де со­хра­ни­лись толь­ко «За­пис­ки о по­ис­ке ду­хов» («Со шэнь цзи») - со­б­ра­ние 450 по­черп­ну­тых из древ­них книж­ных ис­точ­ни­ков и фольк­ло­ра не­боль­ших рас­ска­зов о раз­но­го ро­да не­обыч­ных яв­ле­ни­ях и со­бы­ти­ях, ока­зав­шее влия­ние на по­сле­дую­щее раз­ви­тие китайской бел­лет­ри­сти­ки.

Сочинения:

За­пис­ки о по­ис­ках ду­хов / Пре­дисл., пер. с др.-кит., прим. и сло­варь-указ. Л.Н. Мень­ши­ко­ва. СПб., 1994.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)