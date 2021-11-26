ГАХАСАТТАСАИ
ГАХАСАТТАСАИ (буквально - «Семь сотен песен (стихотворений)») - самый ранний из сохранившихся сборников лирической поэзии на пракрите махараштри.
Представляет собой собрание коротких (в одну строфу) стихотворений. Предание приписывает составление (частично - и сочинение) «Гахасаттасаи» царю Хале из династии Сатаваханов, правившему на Декане в I-II веках нашей эры; на самом деле в «Гахасаттасаи» вошли строфы, созданные предположительно в период с I по VIII веков. Основная тема «Гахасаттасаи» - любовь на фоне сельской жизни. Поэзию «Гахасаттасаи» отличает усложнённость образов и метафор, требующих комментариев. «Гахасаттасаи» был высоко оценён последующей индийской литературной традицией.
Издания:
Индийская лирика II-X веков. / Пер. с пракрита и санскрита Ю. Алихановой, В. Вертоградовой. М., 1978.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)