ГАХАСАТТАСАИ

ГАХАСАТТАСАИ (буквально - «Семь со­тен пе­сен (сти­хо­тво­ре­ний)») - самый ранний из сохранившихся сборников лирической поэзии на пракрите махараштри .

Пред­став­ля­ет со­бой со­б­ра­ние ко­рот­ких (в од­ну стро­фу) сти­хо­тво­ре­ний. Пре­да­ние при­пи­сы­ва­ет со­став­ле­ние (час­тич­но - и со­чи­не­ние) «Гахасаттасаи» ца­рю Ха­ле из ди­на­стии Са­та­ва­ханов, пра­вив­ше­му на Де­ка­не в I-II веках нашей эры; на са­мом де­ле в «Гахасаттасаи» во­шли стро­фы, соз­дан­ные пред­по­ло­жи­тель­но в пе­ри­од с I по VIII веков. Основная те­ма «Гахасаттасаи» - лю­бовь на фо­не сель­ской жиз­ни. По­эзию «Гахасаттасаи» от­ли­ча­ет ус­лож­нён­ность об­ра­зов и ме­та­фор , тре­бую­щих ком­мен­та­ри­ев. «Гахасаттасаи» был вы­со­ко оце­нён по­сле­дую­щей индийской литературной тра­ди­ци­ей.

Издания:

Ин­дий­ская ли­ри­ка II-X веков. / Пер. с прак­ри­та и сан­ск­ри­та Ю. Али­ха­но­вой, В. Вер­то­гра­до­вой. М., 1978.

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