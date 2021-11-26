ДЖИНА МАХАВИРА На чтение: 1 минута

ДЖИНА МАХАВИРА (санскр. jina maha̅vīra - «победитель», «великий герой») - ти­ту­лы Вард­ха­ма­ны, 24-го тирт­хан­ка­ра (букв. - соз­да­тель пе­ре­пра­вы, спа­си­тель ми­ра), ис­то­ри­че­ско­го ос­но­ва­те­ля джай­низ­ма (в от­ли­чие от ми­фического 1-го тирт­хан­ка­ра Ри­шаб­хи, к ко­то­ро­му воз­во­дят свою ре­ли­гию са­ми джай­ны).

Ро­дил­ся в се­мье кшат­рия Сидд­харт­хи в г. Кун­да­гра­ма государства Вай­ша­ли (близ современного г. Пат­на, штат Би­хар). Со­глас­но ле­ген­дам, уже в ло­не ма­те­ри, кшат­рий­ки Три­ша­лы, Вард­ха­ма­на со­блю­дал ахим­су (не­при­чи­не­ние вре­да, один из важ­ней­ших обе­тов джай­низ­ма). По­яв­ле­ние Вард­ха­ма­ны на свет (30 мар­та 599 года до н.э. по ев­ропейскому ле­то­ис­чис­ле­нию) со­про­во­ж­да­лось му­зы­кой, цве­точ­ным до­ж­дём и ли­ко­ва­ни­ем оби­та­те­лей не­бес. О дет­ст­ве и от­ро­че­ст­ве Вард­ха­ма­ны в джайн­ской тра­ди­ции поч­ти ни­че­го не со­об­ща­ет­ся. Со­глас­но од­ной вер­сии, дос­тиг­нув со­вер­шен­но­ле­тия, Вард­ха­ма­на же­нил­ся на ца­рев­не Яшо­де, ко­то­рая ро­ди­ла ему дочь При­ядар­ша­ну, и вёл жизнь до­мо­хо­зяи­на. Со­глас­но другой вер­сии, ни­ко­гда не был же­нат и вёл су­ро­вую жизнь ас­ке­та.

По­сле смер­ти ро­ди­те­лей и с раз­ре­ше­ния стар­ше­го бра­та Нан­ди­вард­ха­ны Вард­ха­ма­на в 30 лет ос­та­вил дом и в те­че­ние 12 лет ски­тал­ся по Ин­дии. 6 лет он стран­ст­во­вал вме­сте с из­вест­ным ад­жи­ви­ком Макк­ха­ли Го­са­лой (см. Ад­жи­ви­ка). За­тем их пу­ти ра­зо­шлись, бывшие то­ва­ри­щи по стран­ст­ви­ям рас­ста­лись вра­га­ми, так как ка­ж­дый из них ут­вер­ждал, что дру­гой был его уче­ни­ком, про­явив­шим не­бла­го­дар­ность. Со­глас­но пре­да­нию, на 10-й день лу­ны ме­ся­ца вай­сакх (май - июнь 557 года до н.э.) в мес­теч­ке Амб­хиг­ри­ям, на бе­ре­гу р. Рид­жу­па­ли­ка, Вард­ха­ма­на дос­тиг все­ве­де­ния (ке­ва­ла джня­на) и стал Джина Махавира.

По­бе­ж­дён­ные им в ми­ро­воз­зренческом дис­пу­те 11 учё­ных брах­ма­нов (наи­бо­лее из­вест­ные из них - Ин­д­раб­ху­ти Гау­та­ма и Суд­хар­ман) ста­ли его пер­вы­ми уче­ни­ка­ми. За­пись про­по­ве­дей Джины Махавиры со­ста­ви­ла впо­след­ст­вии кор­пус джайн­ско­го ка­но­на (ага­ма, или сидд­хан­та). Со вре­ме­нем во­круг Джины Махавиры сфор­ми­ро­ва­лась об­щи­на, со­сто­яв­шая, как гла­сит джайн­ская тра­ди­ция, из 14 тысяч мо­на­хов, 36 тысяч мо­на­хинь, 159 тысяч ми­рян и 318 тысяч ми­ря­нок.

Кон­чи­на Джины Махавиры и его окон­ча­тель­ное ос­во­бо­ж­де­ние (нир­ва­на) по­сле­до­ва­ли на 72-м го­ду жиз­ни (в 527 году до н.э.) в г. Па­ва, не­да­ле­ко от Рад­жаг­ри­хи.

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