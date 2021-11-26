ДЖАЙНИЗМ
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ДЖАЙНИЗМ (от «джайна» - последователь Джины Махавиры) - религиозно-философское традиция Индии, существующая приблизительно с VI века до нашей эры.
Наряду с буддизмом джайнизм является шраманским течением, то есть традицией, отрицающей авторитет Вед и провозглашающей собственный путь к освобождению от перерождений (мокша, нирвана). Джайнизм известен своей активной проповедью ненасилия, непричинения вреда всему живому. Ахимса как своеобразный принцип терпимости нашла своё выражение не только в этике, но и в логике (идея множественности точек зрения). Джайны создали философские и литературные тексты (на санскрите и среднеиндийских языках - пракритах), трактаты по грамматике, храмовую скульптуру и знаменитые статуи легендарных провозвестников джайнизма - тиртханкаров (буквально - создатель переправы / брода). Джайны составляют 0,5% (4,8 миллиона человек, перепись 1996 года) населения Индии. Основные регионы распространения джайнизма в современной Индии - штаты Раджастхан, Гуджарат, Махараштра и Карнатака.
Возникновение и раскол.
По преданию, первым тиртханкаром, возвестившим истины джайнизма в нашу мировую эпоху (смотреть учение о мировых эпохах - кальпа), был Ришабха. Джайны полагают, что за время своего существования джайнизм семь раз исчезал в Индии и снова провозглашался очередным тиртханкаром. Непрерывная передача учения установилась лишь начиная с 16-го тиртханкара - Шантинатхи. Традиция утверждает, что Джина Махавира был 24-м тиртханкаром, восприняв учение 23-го тиртханкара Паршвы, или Паршванатхи, с именем которого связывается практика «четырёх добродетелей», или «ограничений»: ненасилие (ахимса), не-воровство (астея), не-привязанность (апариграха) и правдивость (сатья). К ним Махавира добавил пятую добродетель – целомудрие, или воздержание (брахмачарья). С деятельностью Махавиры связывается создание общины последователей и собрание священных текстов.
По преданию, при жизни Махавиры и позднее в общине возникали разногласия по некоторым вопросам учения, однако они не носили принципиального характера. Решающий раскол в джайнизме произошёл между монахами, сторонниками ношения белой одежды (шветамбары, буквально - одетые в белое) и нагими аскетами (дигамбары, буквально - одетые в стороны света). Во время руководства общиной учителем Бхадрабаху в Магадхе, где пребывала тогда джайнская сангха, разразился голод, продолжавшийся 12 лет, и часть монахов, чтобы выжить, отправилась на юг страны, в Карнатаку. Оставшиеся под руководством Стхулабхадры со временем ввели обычай ношения монахами белой одежды и провели собор, где были собраны и кодифицированы проповеди Махавиры, вошедшие впоследствии в джайнский канон. Через 12 лет часть монахов вернулась с юга и не приняла эти новшества, что и послужило началом раскола джайнизма на два направления, оформившегося окончательно, согласно традиции, к I-II векам. Однако это представление о времени и причинах раскола вряд ли может быть принято, так как самые ранние упоминания о нём относятся к V веку (шветамбарская версия - текст «Авашьяка-ниръюкти», дигамбарская - эпиграфические данные из Шраванабелголы, около VI века). Скорее всего, это разделение, сохраняющееся до сих пор, отражает две изначально существовавшие в джайнизме тенденции: первая (дигамбары) представляла собой «образ жизни Джины» (джинакальпа) и была распространена в осн. на юге и востоке Индии, а вторая (шветамбары) - «образ жизни старейшин» (стхавиракальпа) - локализовалась по большей части на северо-западе и в центре Индии.
Первоначально различия между последователями двух традиций не принимали форму доктринальных расхождений, и хотя нагота рассматривалась как высший идеал (признак Джины), большинство монахов могли под давлением обстоятельств носить одежды без ущерба для своей святости. Однако с течением времени эти различия постепенно стали абсолютизироваться и к V веку. разделение на более ортодоксальную дигамбарскую и менее строгую шветамбарскую ветви начинает осознаваться как внутри самого джайнизма, так и извне. В современном джайнизме различия между двумя направлениями, помимо ношения одежды и ряда вопросов аскетической практики, заключаются в следующем: 1) дигамбары полагают, что женщине, чтобы достичь окончательного освобождения, необходимо переродиться в теле мужчины и поэтому 19-й тиртханкар Маллинатха был мужчиной, шветамбары же считают, что женщина, будучи женщиной, может обрести освобождение и тому подтверждение 19-й тиртханкар-женщина - Малли; 2) с точки зрения дигамбаров, зародыш Махавиры вопреки легенде не был перенесён богами из лона брахмана в лоно кшатрийки, а Махавира никогда не имел жены и дочери, шветамбары утверждают обратное; 3) по мнению дигамбаров, аутентичные тексты, содержащие проповеди Махавиры, были утеряны, поэтому учение джайнизм излагается во «вторичном каноне», составленном из авторских текстов более позднего времени, тогда как шветамбары считают, что канонические тексты содержат проповеди самого Махавиры; 4) дигамбары полагают, что достигший всеведения не нуждается в пище, шветамбары же допускают такую возможность; 5) для дигамбаров время является субстанцией (дравья), а для шветамбаров - нет.
Канон.
Шветамбарское собрание агам, написанное на среднеиндийском языке (пракрите) ардхамагадхи, включает в себя следующие тексты: 12 анг («первичные члены», наиболее известны «Ачаранга-сутра» - трактат о правилах поведения и «Сутракританга» - различение истинного и ложного учения); 12 упанг («вторичные члены»); 10 пракирна («разрозненные пассажи»); 6 чхеда-сутр (дисциплинарные тексты); 4 мула-сутр («основополагающие сутры»), из которых наиболее важна «Уттарадхьяяна- сутра» - своего рода антология преданий и наставлений; 2 чулика-сутры («самостоятельные сутры») «Нанди-сутра» и «Ануйогадвара» - своеобразные энциклопедии знаний для джайнских монахов.
В дигамбарский канон (называемый «четыре веды» и включающий произведения на пракритах и на санскрите) входят: 1) «Пратхама-ануйога» - тексты по «мировой истории»; 2) «Карана-ануйога» - космологические сочинения; 3) «Дравья-ануйога» - религиозно-философские трактаты; 4) «Чарана-ануйога» - тексты по этике и ритуалу. Первыми собственно философскими трактатами, входящими в третью «веду» и дающими систематизированное изложение доктрины джайнизма, являются «Таттвартха-адхигама-сутра» Умасвати (на санскрите, авторитетна как в дигамбарской, так и в шветамбарской ветви) и сочинение Кундакунды (на пракрите), созданные, вероятно, между II и IV веками (наиболее значимые - «Правачана-сара», «Панчастикая-сара», «Нияма-сара», «Самая-сара» и «Ашта-пахуда»).
В рамках дигамбарской ветви джайнизма после Кундакунды наиболее заметный след оставили философы Самантабхадра (VII век), Акаланка Бхатта (VII-VIII века) и Видьянанда (IX века). В своих комментариях на сутру Умасвати они разрабатывали логическую проблематику джайнизма и полемизировали с представителями других школ индийской философии. Детальное обоснование практики ахимсы представлено в санскритском трактате по этике Амритачандры Сури (X век) «Пурушартха-сиддхьюпая». Философ-энциклопедист Немичандра Сиддханта Чакраварти (между X и XI веками), писавший на пракрите, изложил в сочинении «Дравья-санграха» доктрину о субстанции, в сочинении «Гоммата-сара» - учение о душе и её связях с кармой.
В шветамбарской ветви джайнизма важный вклад в разработку джайнской логики и эпистемологии внёс Сиддхасена Дивакара (VI век): в комментарии на текст Умасвати он применил учение о семичленном предицировании объектов к анализу субстанций, модусов и атрибутов, а в трактате «Ньяя-аватара» дал развёрнутую трактовку учения джайнизма об источниках достоверного знания. Джинабхадра (VI-VII века) в трактате «Вишеша-авашьяка-бхашья» разработал филос. аргументы в пользу существования души. Харибхадра (VIII век) вошёл в историю индийской философии благодаря компендиуму «Шад-даршана-самуччая», где наряду с джайнизмом излагаются учения других философских школ. Намеченная в сочинении «Аньяйога-вьяваччхедика» энциклопедиста Хемачандры (XI-XII века) теория «неодносторонности» стала основой комментария «Сьядвадаманджари» Маллишены (XIII век), где при помощи учения о «множественности точек зрения» опровергались крайние утверждения буддийской шуньявады (учения о пустоте). Детальный анализ учения о карме и классификация видов кармич. материи представлены в сочинении Девендры Сури (XIV век) «Карма-грантха». Творческий период развития философии джайнизма заканчивается фигурой Гунаратны (XV век), шветамбарского комментатора компендиума Харибхадры.
Учение.
К освобождению от сансары (мокша) последователей джайнизма ведёт обладание «тремя жемчужинами» (триратна): правильным ви́дением, правильным знанием и правильным поведением. Первое заключается в том, чтобы видеть мир таким, каким он описывается в джайнизме, верить в безусловную истинность учения Махавиры. Второе состоит в истинном познании всего сущего, которое описывается с помощью девяти категорий: душа (джива), не-душа (а-джива), связанность (бандха), приток (асрава) кармы в душу, остановка (самвара) притока, уничтожение (нирджара) кармы, освобождение (мокша), добродетель (пунья) и порок (папа).
Душа (джива) понимается в джайнизме как бестелесная неуничтожимая сущность, обладающая сознанием (четана), направленность которого (упайога) выступает в двух видах: знание (джняна) и ви́дение (даршана). Душ существует множество, степень одушевлённости всего существующего зависит от количества пран - особых психофизич. факторов всякой души, их всего четыре - сила, дыхание, жизнь, чувства. Количество чувств у разных душ варьируется от одного до пяти. Души различаются по цвету (чёрные, тёмно-синие, серо-сизые, жёлтые, розовые и белые), и они соразмерны занимаемому телу. В отличие от остальных учений Индии в джайнизме считается, что душа, будучи самой жизнью, наполняет и пронизывает собой всё тело, занимаемое ею в данном воплощении. Различные способы проявления души определяются её способностью переходить с одного уровня существования на другой, из одного тела в другое. Души, имеющие одно чувство, воплощаются в воде, огне, земле и воздухе, наделённые двумя - в теле червя, тремя - в теле муравья, четырьмя - в теле пчелы. Высшие дживы, обладающие пятью органами чувств, могут воплотиться в теле человека, бога, животного или обитателя ада. Удел души определяется степенью её зависимости, связанности с не-душой.
Не-душа. К сфере не-души (аджива) в джайнизме относятся материя (пудгала), условия движения (дхарма) и покоя (адхарма), пространство (акаша) и время (кала). Четыре субстанции не-души (за исключением времени) и душа считаются «протяжёнными субстанциями» (астикая). Материя, образующая весь видимый и невидимый мир, состоит из вечных и неделимых единиц, первичных атомов, которые наделены одним вкусом, цветом, запахом, двумя видами осязания, но лишены звука. Первичные атомы соединяются благодаря имеющимся у них свойствам «липкости» и «сухости», сочетания атомов могут быть грубыми и тонкими. Миним. соединение атомов образует точку, соединение точек - место, соединение мест - объёмный объект, воспринимаемый органами чувств. Наряду с грубой материей, из которой состоят объекты внешнего мира, существует особый вид материи, представляющий собой тонкое, не воспринимаемое органами чувств вещество - карму. Именно это вещество и определяет обстоятельства воплощения души. Кармическая материя бывает восьми видов: затемняющая знание, затемняющая ви́дение, порождающая чувства, вводящая в заблуждение, определяющая продолжительность жизни, формирующая тело, определяющая семью и затемняющая силу. Кроме того, карма может быть добродетельной (пунья) и порочной (папа).
Временем в джайнизме называется то, что вызывает изменения других сущностей. Мельчайшая единица измерения, «атомы» времени - мгновения, из которых складываются минуты, часы, годы и так далее. Шветамбарские философы в отличие от дигамбарских не считают время субстанцией - таковой, с их точки зрения, может выступать только сущность, имеющая неизменную природу, тогда как время изменчиво. Дигамбары различают два вида времени: относительное (время обыденного существования, длительность) и абсолютное (время как субстанция, вечность). Пространство - это субстанция, которая предоставляет место всему, его наименьшая единица - точка. Все сущности (в том числе и воплощённая в теле душа) занимают определённые точки пространства, которых может быть бесчисленное множество. Только время занимает одну точку пространства, равную мгновению. Единицы пространства и времени соотносятся друг с другом: мгновение - это промежуток от одной точки пространства до другой, то есть время, необходимое атому размером с точку, чтобы пересечь пространство размером с точку. Перемещению в пространстве и пребыванию на месте способствуют две взаимосвязанные субстанции - условия движения и условия покоя (подобно тому, как вода позволяет рыбам двигаться в воде, а земля - движущимся предметам стоять на одном месте).
Космология.
В джайнизме мир (лока) описывается как трёхуровневый: нижний мир (адхо-лока) - сфера обитателей ада (нараки), состоящая из семи земель, имеющих название по определённому цвету (драгоценностей, сахара, песка, грязи, дыма, темноты, полной тьмы); средний мир (мадхья-лока) - место обитания людей и животных, в центре его находится континент Джамбудвипа (Индия); высший мир (урдхва-лока) - небеса, где пребывают божества четырёх классов. На самой вершине мира располагается место совершенных, освободившихся (сиддха, буквально - достигший) душ (сиддха-лока, или сиддха-кшетра). За пределами мира находится не-мир (алока), в котором ничего нет. Знание о мире можно получить двумя способами: непосредственно, то есть без помощи органов чувств, и опосредованно.
Учение о познании.
Источниками знания (праманы) в джайнизме считаются: 1) чувственное восприятие и логический вывод (мати); 2) священные писания джайнизма или слова учителя (шрути); 3) ясновидение (авадхи); 4) телепатия (манах-парьяя); 5) всеведение (кевала джняна). Первые три источника могут быть как истинными, так и ложными; последние два - только истинными. Джайнизм исходит из невозможности полного и адекватного знания о каком-либо предмете или явлении в рамках только одного подхода или одной точки зрения вследствие многомерности действительности, её «неодносторонности». Концепция «неодносторонности» (анэкантавада) включает в себя два раздела: учение о точках зрения (найявада) и доктрину «некоторым образом» (сьядвада). Первое учит возможности рассматривать всякий предмет с семи точек зрения: 1) найгамья - целевая, «телеологическая», либо рассматривающая соотношение общих и специфических свойств объекта; 2) самграха - рассматривающая вещь как принадлежащую определённому классу предметов; 3) вьявахара - обыденная; 4) риджусутра - пространственно-временна́я; 5) шабда - контекстуальная; 6) самабхирудха - этимологическая и 7) эвамбхута - фиксирующая только одно значение корня применительно к данному объекту. Однако мн. джайнские мыслители часто использовали только две точки зрения (видимо, под влиянием буддийской философии): подлинную, чистую, настоящую и обыденную, нечистую, ненастоящую. Подлинное понимание заключается в объяснении природы реальности в её абсолютной чистоте, неподверженности влиянию каких-либо окружающих обстоятельств; обыденная же точка зрения описывает внешние проявления субстанции и представляет собой популярное изложение предельных истин для осн. массы адептов. Сьядвада (сьяд, буквально - возможно, некоторым образом) заключается в описании любого объекта с семи позиций: некоторым образом 1) существует, 2) не существует, 3) существует и не существует, 4) неописуем, 5) существует и неописуем, 6) не существует и неописуем, 7) существует, не существует и неописуем.
Этика.
Правильное поведение, сопровождающее истинное ви́дение мира, включает в себя остановку (самвара) притока кармы в душу и уничтожение (нирджара) накопленной кармы, для чего необходимо: 1) практиковать «пять великих обетов» (ненасилие, не-воровство, правдивость, не-привязанность и целомудрие); 2) соблюдать осторожность в еде, хождении, речи, принятии вещей и так далее; 3) осуществлять контроль над телом, речью и умом; 4) достичь высшей степени 10 добродетелей (кротость, смирение, непреклонность, чистота, правдивость, самообуздание, аскеза, отказ от тела, отрешённость, целомудрие); 5) размышлять о бренности и нечистоте этого мира, о необходимости освобождения, о различии души и не-души и тому подобное; 6) иметь самообладание; 7) уединяться для медитаций. Уничтожение кармы предполагает помимо этого различные виды аскетической практики (отказ от вкусной пищи, ограничения в рационе и тому подобное). Благодаря жёсткой аскезе джива может стать освобождённой душой (сиддха) и более никогда не воплощаться. Освободившись полностью от телесной оболочки, душа устремляется в верх мирового универсума (в сиддха-локу). Освобождение в джайнизме считается естественным состоянием души, в котором она полностью проявляет своё чистое сознание и пребывает в вечном блаженстве всеведения.
Школы и культ.
Шветамбарские школы современном джайнизме - муртипуджака, стханакаваси, терапантха - включают в себя несколько различных толков. Муртипуджаки, то есть «поклоняющиеся образам», в своих обрядах и ритуалах используют цветы и шафрановую пасту, которыми они (наряду с цветными одеждами и драгоценностями) украшают образы тиртханкаров; при поклонении (омовении, прикосновении, натирании пастой и так далее) они закрывают рот, а аскеты-муртипуждаки носят мухапатти (кусок ткани, закрывающий ротоносовую полость). Стханакавасины проводят все религиозные церемонии не в храмах, а в общинных домах (стханаках, или упашраях), они отрицают почитание статуй и изображений, считая подобную практику неканоничной. Принимая монашество, они оставляют свои мирские имена. Школа возникла в XVII веке в Гуджарате и восходит к идеям «иконоборческой» деятельности монаха Лонка Шаха (XV век). Терапантха (буквально - тринадцатый путь) - подшкола в рамках стханакаваси, основанная в 1760 году Бхикханджи (позднее известный как наставник Бхикшу); в ней отсутствует поклонение образам и имеется один руководитель-ачарья для всей общины. С целью проповеди джайнизм на Западе 9-й ачарья Тулси добавил к традиционным группам аскетов две новые: самана (для мужчин) и самани (для женщин), которые могут пользоваться совр. средствами передвижения, техникой и в исключительных случаях готовить пищу для самих себя (что категорически запрещено для всех аскетов).
Дигамбарские школы - бисапантха, терапантха, таранапантха, гуманапантха и канджипантха - также включают в себя несколько подшкол. Адепты бисапантхи (буквально - двадцатый путь) почитают образы тиртханкаров и различных божеств, используя в качестве подношения образам шафран, цветы, фрукты, благовония и зажигая огонь (арати) в храмах. Терапантха (буквально - тринадцатый путь) - движение, возникшее в Северной. Индии в 1626 году, никак не связано с одноимённой шветамбарской школой. Её приверженцы подносят образам тиртханкаров белый и цветной рис, смешанный с сандаловой пастой, одежды, сандал, миндаль, кокос, но не используют в ритуалах цветы, фрукты, огонь-арати, и у них нет идеи прасада. Таранапантха названа по имени основателя Тарана Свами (1448-1515), её адепты поклоняются священным книгам, но не образам и осн. внимание уделяют медитации и изучению писаний, а не обрядам и ритуалам. Гуманапантха - небольшая секта последователей пандита Гумани Рама (или Рая), отличающаяся строгим запретом на зажигание огня-арати в храме при совершении поклонения образам тиртханкаров. Канджипанта - современная школа, основанная Канджи Свами (первоначально стханакавасином), популяризатором сочинений и идей Кундакунды, и получившая распространение среди образованной части джайнского общества.