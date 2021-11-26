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ДЭВАЛОКА
ДЭВАЛОКА - обитель богов.
В ведийской космологии (смотрите также Ведийская религия) противопоставляется миру людей (земле) и миру демонов (подземному миру).
В индуизме - один из небесных миров, расположенный на вершине священной горы Меру. Счастливое существование в Дэвалоке не является окончательным освобождением (мокша) от страданий, поскольку подчинено закону кармы и сансары. По исчерпании заслуг, обеспечивших перерождение в Дэвалоке, индивид возвращается в обычный мир.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)
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