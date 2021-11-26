ДАКШИНА
ДАКШИНА - в древне-индийской мифологии сакрализованный дар, подносимый жрецам-брахманам.
Супруга Яджни - персонифицированного жертвоприношения, а также овеществлённый в виде дара или ритуала, связанного с ним, символ благоприятной стороны; В повседневной жизни индуса Дакшина - вознаграждение учителю-брахману в конце периода ученичества брахмачарина (смотри Ашрама).
Как дар Дакшина соотносится с божествами Брахманаспати, Индрой, Сомой; представляется также как богиня, несущая дары и богатства; наконец, известны и такие воплощения Дакшины, как коровы, быки, лошади, овцы, сокровища, золото и т. п. (в этом значении неоднократно упоминается в Ригведе; смотри в статье Веды).
Имя «Дакшина» восходит к древнему индоевропейскому обозначению правого; вероятно, слово «Дакшина» первоначально служило для обозначения сакрализованной благоприятной стороны (направления), правой части пространства, в отличие от неблагоприятной и табуированной левой его части.