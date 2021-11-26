ДАКШИНА

ДАКШИНА - в древне-индийской ми­фо­ло­гии са­кра­ли­зо­ван­ный дар, под­но­си­мый жре­цам -брах­ма­нам.

Суп­ру­га Ядж­ни - пер­со­ни­фи­ци­ро­ван­но­го жерт­во­при­но­ше­ния , а так­же ове­ще­ст­в­лён­ный в ви­де да­ра или ри­туа­ла, свя­зан­но­го с ним, сим­вол бла­го­при­ят­ной сто­ро­ны; В по­все­днев­ной жиз­ни ин­ду­са Дакшина - воз­на­гра­ж­де­ние учи­те­лю-брах­ма­ну в кон­це пе­рио­да уче­ни­че­ст­ва брах­ма­ча­ри­на (смотри Аш­ра­ма).

Как дар Дакшина со­от­но­сит­ся с бо­же­ст­ва­ми Брах­ма­нас­па­ти, Ин­д­рой, Со­мой; пред­став­ля­ет­ся так­же как бо­ги­ня, не­су­щая да­ры и бо­гат­ст­ва; на­ко­нец, из­вест­ны и та­кие во­пло­ще­ния Дакшины, как ко­ро­вы, бы­ки, ло­ша­ди, ов­цы, со­кро­ви­ща, зо­ло­то и т. п. (в этом зна­че­нии не­одно­крат­но упо­ми­на­ет­ся в Риг­ве­де; смотри в статье Ве­ды).

Имя «Дакшина» вос­хо­дит к древ­не­му ин­до­ев­ро­пей­ско­му обо­зна­че­нию пра­во­го; ве­ро­ят­но, сло­во «Дакшина» пер­во­на­чаль­но слу­жи­ло для обо­зна­че­ния са­кра­ли­зо­ван­ной бла­го­при­ят­ной сто­ро­ны (на­прав­ле­ния), пра­вой час­ти про­стран­ст­ва, в от­ли­чие от не­бла­го­при­ят­ной и та­буи­ро­ван­ной ле­вой его час­ти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)