БУДДА (санскр. и пали ‒ buddha; букв. ‒ просветлённый, пробуждённый) На чтение: 1 минута

В буд­диз­ме: 1) че­ло­век, ис­пы­тав­ший опыт ре­лиг. про­свет­ле­ния (бод­хи), в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го ему от­кры­лась ис­тин­ная ре­аль­ность; 2) со­вер­шен­ное су­ще­ст­во.

Пер­во­на­чаль­но Б. на­зы­ва­ли лишь ос­но­ва­те­ля буд­диз­ма ( Буд­ду Шакь­я­му­ни ), впо­след­ст­вии воз­ник­ла идея о дру­гих Б. Ран­ние тек­сты Ти­пи­та­ки упо­ми­на­ют Б., пред­ше­ст­во­вав­ших Шакь­я­му­ни: Ди­пан­ка­ру (при нём, со­глас­но ле­ген­де, Шакья­му­ни при­нял ре­ше­ние стать Б.), Кра­куч­хан­ду (на яз. па­ли – Ка­ку­санд­ха), Ка­на­ка­му­ни (Ко­на­га­ма­на) и Кашь­я­пу (Кас­са­па). В од­ном па­лий­ском па­мят­ни­ке на­счи­ты­ва­ет­ся 24 Б. До­воль­но ра­но сфор­ми­ро­ва­лась идея и о том, что по­сле Шакь­я­му­ни дол­жен поя­вить­ся Майт­рея – Б. гря­ду­ще­го ми­ро­во­го по­ряд­ка.

Со­глас­но тра­диц. буд­диз­му (хи­ная­на), в сво­их про­шлых су­ще­ст­во­ва­ни­ях Б. дол­жен быть бод­хи­сат­твой; за­тем ро­дить­ся в об­ли­ке че­ло­ве­ка с 32 при­зна­ка­ми ве­ли­ко­го му­жа; по­сле дос­ти­же­ния нир­ва­ны Б. мо­жет жить до кон­ца ми­ро­во­го пе­рио­да (каль­пы). Осн. функ­ция Б. – про­по­ведь дхар­мы (уче­ния, при по­мо­щи ко­то­ро­го мож­но об­рес­ти нир­ва­ну – окон­ча­тель­ное ос­во­бо­ж­де­ние от сан­са­ры). В этом его от­ли­чие от прать­е­ка­буд­ды, или «буд­ды для се­бя», до­воль­ст­вую­ще­го­ся соб­ст­вен­ным спа­се­ни­ем. Хо­тя Б. Шакь­я­му­ни объ­я­вил о том, что, дос­тиг­нув нир­ва­ны, он ис­чез­нет из всех пла­нов су­ще­ст­во­ва­ния, в не­ко­то­рых шко­лах тра­диц. буд­диз­ма Б. на­чи­на­ют рас­смат­ри­вать как веч­ную над­мир­ную сущ­ность (ло­кот­та­ра), во­пло­тив­шую­ся в че­ло­ве­ка лишь вре­мен­но, ра­ди про­по­ве­ди дхар­мы лю­дям.

Про­цесс соз­да­ния ме­та­фи­зич. кон­цеп­ции Б. про­дол­жа­ет раз­ви­вать­ся в ма­хая­не, где «при­ро­да Буд­ды» рас­смат­ри­ва­ет­ся как выс­ший прин­цип су­ще­ст­во­ва­ния, из­на­чаль­но при­су­щий ка­ж­до­му жи­во­му су­ще­ст­ву и со­став­ляю­щий его по­тен­цию к дос­ти­же­нию ду­хов­но­го со­вер­шен­ст­ва. Этот про­цесс дос­ти­га­ет сво­ей пол­но­ты в кон­цеп­ции «трёх тел Буд­ды».

Чис­ло Б. в ма­хая­не воз­рас­та­ет до бес­ко­неч­но­сти, но глав­ную роль иг­ра­ют Ами­таб­ха и Вай­ро­ча­на (осо­бен­но в даль­не­во­сточ­ном буд­диз­ме). Счи­та­ет­ся, что в ка­ж­дом из не­ис­чис­ли­мых ми­ров по­яв­ля­ет­ся не­ис­чис­ли­мое ко­ли­че­ст­во Б. со свои­ми буд­дак­шет­ра­ми («зем­ля­ми»), са­мые из­вест­ные из ко­то­рых – Аб­хи­ра­ти и Сук­ха­ва­ти. Б. жи­вут веч­но, про­по­ве­дуя дхар­му и по­мо­гая ве­рую­щим не толь­ко в сво­их, но и в др. буд­дак­шет­рах.

В вад­жрая­не чис­ло Б. так­же бес­ко­неч­но, но в куль­то­вой прак­ти­ке ис­поль­зу­ет­ся в ос­нов­ном 5 т. н. дхья­ни-Б. (букв. – Б. со­зер­ца­ния) и со­от­вет­ст­вую­щие им 5 зем­ных Б. (Вай­ро­ча­на, Ак­шо­бхья, Рат­на­самб­ха­ва, Ами­таб­ха, Амог­ха­сидд­ха). Раз­ви­ва­ет­ся идея Ади-Буд­ды (пер­во­на­чаль­но­го Б.), ис­точ­ни­ка всех Б.; дхья­ни-Б., как и др. пер­со­на­жи пан­те­о­на вад­жрая­ны, су­ще­ст­ву­ют толь­ко в ме­ди­та­ции.

В виш­ну­из­ме Б. счи­та­ют ава­та­рой (санскр. avata̅ra; букв. – нис­хо­ж­де­ние; во­пло­ще­ние бо­же­ст­ва на зем­ле) бо­га Виш­ну.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)