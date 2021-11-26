БУДДА (санскр. и пали ‒ buddha; букв. ‒ просветлённый, пробуждённый)
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В буддизме: 1) человек, испытавший опыт религ. просветления (бодхи), в результате которого ему открылась истинная реальность; 2) совершенное существо.
Первоначально Б. называли лишь основателя буддизма (Будду Шакьямуни), впоследствии возникла идея о других Б. Ранние тексты Типитаки упоминают Б., предшествовавших Шакьямуни: Дипанкару (при нём, согласно легенде, Шакьямуни принял решение стать Б.), Кракучханду (на яз. пали – Какусандха), Канакамуни (Конагамана) и Кашьяпу (Кассапа). В одном палийском памятнике насчитывается 24 Б. Довольно рано сформировалась идея и о том, что после Шакьямуни должен появиться Майтрея – Б. грядущего мирового порядка.
Согласно традиц. буддизму (хинаяна), в своих прошлых существованиях Б. должен быть бодхисаттвой; затем родиться в облике человека с 32 признаками великого мужа; после достижения нирваны Б. может жить до конца мирового периода (кальпы). Осн. функция Б. – проповедь дхармы (учения, при помощи которого можно обрести нирвану – окончательное освобождение от сансары). В этом его отличие от пратьекабудды, или «будды для себя», довольствующегося собственным спасением. Хотя Б. Шакьямуни объявил о том, что, достигнув нирваны, он исчезнет из всех планов существования, в некоторых школах традиц. буддизма Б. начинают рассматривать как вечную надмирную сущность (локоттара), воплотившуюся в человека лишь временно, ради проповеди дхармы людям.
Процесс создания метафизич. концепции Б. продолжает развиваться в махаяне, где «природа Будды» рассматривается как высший принцип существования, изначально присущий каждому живому существу и составляющий его потенцию к достижению духовного совершенства. Этот процесс достигает своей полноты в концепции «трёх тел Будды».
Число Б. в махаяне возрастает до бесконечности, но главную роль играют Амитабха и Вайрочана (особенно в дальневосточном буддизме). Считается, что в каждом из неисчислимых миров появляется неисчислимое количество Б. со своими буддакшетрами («землями»), самые известные из которых – Абхирати и Сукхавати. Б. живут вечно, проповедуя дхарму и помогая верующим не только в своих, но и в др. буддакшетрах.
В ваджраяне число Б. также бесконечно, но в культовой практике используется в основном 5 т. н. дхьяни-Б. (букв. – Б. созерцания) и соответствующие им 5 земных Б. (Вайрочана, Акшобхья, Ратнасамбхава, Амитабха, Амогхасиддха). Развивается идея Ади-Будды (первоначального Б.), источника всех Б.; дхьяни-Б., как и др. персонажи пантеона ваджраяны, существуют только в медитации.
В вишнуизме Б. считают аватарой (санскр. avata̅ra; букв. – нисхождение; воплощение божества на земле) бога Вишну.