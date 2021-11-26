АВАНТИ

Государство в Центральной Индии со столицей в Уджаяни (современный Уджайн в Мадхъя-прадеш) — важнейший торговый центр Западной и Центральной Индии.

История А. прослеживается с середины I тыс. до н. э. В период жизни Будды государство А. относилось к 16 махаджанападам («великим странам»). Политическое значение А. упало в конце V в. до н. э., когда оно было покорено царем Шишунагой (413–395 до н. э.) — основателем династии Нандов в Магадхе. В III в. до н. э. А. становится местом пребывания империи Ашоки Маурья. Из Уджайна он отправляется в Паталипутру, чтобы захватить трон, освободившийся после смерти Биндусары. При Ашоке А. входит в состав виджиты («завоеванного») и наряду с Таксилой в Сев.-зап., Тосали (Калингой) в Вост. и Суварнагири в Юж. Индии относится к числу «главных провинций». В дальнейшем А. входил в состав государств Западных Кшатрапов, Сатаваханов и Гуптов.

Автор статьи: М. Д. Бухарин.

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