АДЖАНТА

Комплекс из 29 высеченных в гористом береге р. Вагхора (Зап. Индия, штат Махараштра) пещер, в которых расположены буддийские монастыри и залы для молитвенных собраний (II в. до н. э. — VII в. н. э).

Фасады пещер и сами залы, их стены, портики и внутренние колонны украшены резьбой по камню и скульптурами. На стенах и потолках 13 пещер — живопись минеральными красками по сухой отшлифованной штукатурке — многофигурные композиции, иллюстрирующие эпизоды из жизни Будды , придворную жизнь и быт простонародья. Включен в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Автор статьи: Е. Ю. Ванина.

© Российская Историческая Энциклопедия