5 класс | История Древнего мира

Эхнатон. Лжепророк Египта

Ривз Н.

Вопросы о том, каков был Эхнатон, что было основой его мировоззрения, каковы были причины того страшного удара, каким его реформа была для древнеегипетской цивилизации, стали темой для нескольких десятков диссертаций и книг за рубежом; в их числе предлагаемая читателю работа Николаса Ривза занимает особое место. Для приверженцев канонического отечественного наукообразия в египтологии она, быть может, покажется слишком фривольно написанной. Для тех, кто хорошо знает древнеегипетскую историю - может показаться несколько ангажированной в тех главах, где автор старается доказать свое собственное видение реалий Амарны. Однако, по сути, две главные задачи: обзор того, что было написано и сказано об Амарне за последние полтора века, и рассмотрение сути тех вопросов, которые мы сегодня задаем эпохе Эхнатона и его преемников, вооружившись самыми новыми археологическими материалами и источниками, выполнены Ривзом блестяще. У читателя сложится яркая, полноценная картина эпохи, ставшей для древнеегипетской цивилизации переломной. Книга богата фрагментами трудов исследователей прошлого, ссылками на редкие египетские памятники из собраний самых различных музеев мира и, наконец, переводами древних текстов, многие из которых появятся на русском языке впервые.