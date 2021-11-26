КАНОПА
КАНОПА - тип древнего, как правило антропоморфного, сосуда из камня или глины, использовавшегося при погребении.
1) В Древнем Египте - 4 сосуда для забальзамированных внутренностей, извлекаемых из тела при мумификации и помещаемых в гробницу. Прототип канопа («алебастровый», точнее травертиновый, ларец с 4 отделениями) найден в гробнице Хетепхерес, матери Хеопса, в Гизе; там же в гробнице царицы Мересанх III (XXVI век до н. э.) обнаружены и древнейшие канопы - продолговатые сосуды с плоскими крышками. С конца III-го тысячелетия до н. э. крышки канопы стали делать в виде головы человека, примерно с XIII века до н. э. - в виде голов божеств т. н. сыновей Гора, которые, согласно надписям на канопа, считались охранителями частей тела: Имсети (изображался как человек - охранял печень), Хапи (павиан - лёгкие), Дуамутеф (шакал - желудок), Кебехсенуф (сокол - кишки). Судя по надписям на канопе и изображениям на ларцах для канопы, сыновей Гора, в свою очередь, защищали соответственно 4 богини - покровительницы мёртвых: Исида, Нефтида, Нейт и Селкет. В гробнице Тутанхамона внутренние органы фараона были сложены в золотые антропоморфные гробики (копии большого гроба), помещённые в травертиновые канопы с крышками в виде головы фараона, которые находились в травертиновом ларце и деревянном ковчеге, покрытом золотом, а вокруг стояли позолоченные статуэтки 4 богинь. В I-м тысячелетии до н. э., когда внутренности стали оставлять в мумии, канопы постепенно вышли из употребления (иногда в гробницу помещали их имитации).
2) У этрусков - урна для пепла, оставшегося после трупосожжения; округлой или яйцевидной формы, с 2 ручками и крышкой в виде человеческой головы.
Иллюстрация:
Канопы из Абу-Сир-эль-Малака (Средний Египет). Известняк. V-IV века до н. э. Музей Рёмера и Пелицеуса (Хильдесхайм). Архив БРЭ.