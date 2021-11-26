КАНОПА

КАНОПА - тип древнего, как правило антропоморфного, сосуда из камня или глины, использовавшегося при погребении.

1) В Древ­нем Егип­те - 4 со­су­да для за­баль­за­ми­ро­ван­ных внут­рен­но­стей, из­вле­кае­мых из те­ла при му­ми­фи­ка­ции и по­ме­щае­мых в гроб­ни­цу. Про­то­тип канопа («але­ба­ст­ро­вый», точ­нее тра­вер­ти­но­вый, ла­рец с 4 от­де­ле­ния­ми) най­ден в гроб­ни­це Хе­тепхе­рес, ма­те­ри Хе­оп­са, в Ги­зе; там же в гроб­ни­це ца­ри­цы Ме­ре­санх III (XXVI век до н. э.) об­на­ру­же­ны и древ­ней­шие канопы - про­дол­го­ва­тые со­су­ды с пло­ски­ми крыш­ка­ми. С конца III-го тысячелетия до н. э. крыш­ки канопы ста­ли де­лать в ви­де го­ло­вы че­ло­ве­ка, при­мер­но с XIII века до н. э. - в ви­де го­лов бо­жеств т. н. сы­но­вей Го­ра, ко­то­рые, со­глас­но над­пи­сям на канопа, счи­та­лись ох­ра­ни­те­ля­ми час­тей те­ла: Им­се­ти (изо­бра­жал­ся как че­ло­век - ох­ра­нял пе­чень), Ха­пи (па­ви­ан - лёг­кие), Дуа­му­теф (ша­кал - же­лу­док), Ке­бех­се­нуф (со­кол - киш­ки). Су­дя по над­пи­сям на канопе и изо­бра­же­ни­ям на лар­цах для канопы, сы­но­вей Го­ра, в свою оче­редь, за­щи­ща­ли со­от­вет­ст­вен­но 4 бо­ги­ни - по­кро­ви­тель­ни­цы мёрт­вых: Иси­да, Неф­ти­да, Нейт и Сел­кет. В гроб­ни­це Ту­тан­ха­мо­на внутренние ор­га­ны фа­рао­на бы­ли сло­же­ны в зо­ло­тые ан­тро­по­морф­ные гро­би­ки (ко­пии боль­шо­го гро­ба), по­ме­щён­ные в тра­вер­ти­но­вые канопы с крыш­ка­ми в ви­де го­ло­вы фа­рао­на, ко­то­рые на­хо­ди­лись в тра­вер­ти­но­вом лар­це и де­ревянном ков­че­ге, по­кры­том зо­ло­том, а во­круг стоя­ли по­зо­ло­чен­ные ста­ту­эт­ки 4 бо­гинь. В I-м тысячелетии до н. э., ко­гда внут­рен­но­сти ста­ли ос­тав­лять в му­мии, канопы по­сте­пен­но вы­шли из упот­реб­ле­ния (ино­гда в гроб­ни­цу по­ме­ща­ли их ими­та­ции).

2) У эт­ру­сков - ур­на для пе­п­ла, ос­тав­ше­го­ся по­сле тру­по­сож­же­ния; ок­руг­лой или яй­це­вид­ной фор­мы, с 2 руч­ка­ми и крыш­кой в ви­де че­ло­ве­че­ской го­ло­вы.

Иллюстрация:

Ка­но­пы из Абу-Сир-эль-Ма­ла­ка (Сред­ний Еги­пет). Из­ве­ст­няк. V-IV века до н. э. Му­зей Рё­ме­ра и Пе­ли­цеу­са (Хиль­дес­хайм). Архив БРЭ.

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