5 класс | История Древнего мира

Рамсес II. Жрец-фараон Херихор

Стучевский И.

В книгу вошли биографии двух выдающихся представителей эпохи Рамессидов (XIII-XI века до н. э.) – фараона Рамсеса II, с 66-летнего правления которого, по сути, она началась, и верховного жреца Херихора, захватившего престол фараонов Верхнего Египта, чьим правлением она завершилась. Первый был великим правителем, живым богом для своих подданных, второй всю жизнь мечтал о власти, но достиг ее лишь в весьма преклонном возрасте. Об обоих написано немало, а Херихор даже стал героем знаменитого фильма "Фараон", снятого по роману Болеслава Пруса. Но эта книга особенная: она строго научна и насыщена деталями, а если у каких-то событий есть разные толкования, добросовестно их излагает. Она для тех, кто ценит точность факта и готов разбираться в хитросплетениях версий, тем более что жизнь Рамсеса II и «полулегального», как называет его автор, фараона Херихора позволяет строить их в большом количестве.