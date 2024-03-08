СЕТНАХТ

Сетнáхт (тронное имя Усерхаура-Сетепенра) (ок. 1187 — 1185 до н. э.) — основатель XX древнеегипетской династии (Новое царство). Происхождение C., как и династии в целом, точно не известно, предположительно, это потомство внуков Рамсеса II от его многочисленных детей. Во всяком случае, Рамсес III — это сын С., что несомненно доказывает Большой папирус Наrris. Полное «личное имя» С. ( букв. «Сет-победитель» (?)) включает имя Сета, что предполагает также родственную связь с предшествующей (XIX) царской династией. С. занимал трон не более двух лет; его супругой была царица Тия (Меренисет), мать Рамсеса III.

C. погребен в Долине Царей в скальной гробнице (KV14), которая ранее принадлежала царице-фараону Таусерт (1189–1187 до н. э.) — супруге царя Сети II (1200–1194 до н. э.), последней правительнице ХIX династии, и была, видимо, узурпирована.

Лит .: Velde H. te. Seth, God of Confusion. Leiden, 1967; Dodson A., Hilton D. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. London, 2004. В. А. Головина.