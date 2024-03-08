СЕНУСЕРТ

Сенусерт ( вар.: Сенусрет, Сенвосрет, Сесострис) — «личное» имя трех из восьми царей XII династии (1994–1781 до н. э.). Ее основатель — Аменемхет I Схетепибра (1994–1964 до н. э.); убит в дворцовом заговоре. С. I Хеперкара (1974–1929 до н. э.) — второй царь династии, сын-соправитель Аменемхета I; занял трон после покушения на отца; защищал Дельту и Зап. оазисы от вторжений племен ливийцев. Правление C. II Хахеперра (1900–1880 до н. э.) — 4-го царя XII династии и сына-соправителя Аменемхета II (1932–1896 до н. э.) было относительно мирным. Не исключено, что он участвовал в масштабном проекте: создании в Файюмском «оазисе» искусственного водохранилища, вдвое увеличившего площадь орошаемых земель. C. III Хакаура (1881–1840 до н. э.) — самый могущественный и воинственный царь XII династии. Совершил 4 военных похода в Куш (Нижнюю Нубию), целью которых были его природные богатства (золото, медь и др.) и человеческий потенциал, необходимые для экономики Египта. При С. III сформировалась система фортификации берегов Нила. Были возведены 8 (?) мощных крепостей из кирпича, снабженных гарнизонами, торговыми факториями, налажена их коммуникация. В скалах пробит стратегически важный обводной канал, используемый до Нового царства. В результате С. III основал новую границу у II порога, на 400 км южнее прежней (у I порога на Элефантине). Реорганизовал административную систему: введены должности трех визирей; урезаны привилегии номархов и др.

Пик XII династии — правление Аменемхета III Нимаатра (1842–1794 до н. э.); после династия клонилась к упадку; завершила ее дочь Аменемхета — женщина-фараон Собкнеферу (1785–1781 до н. э.). Согласно античной традиции, образ С. III, смешавшись с царями Среднего и Нового царства, превратился в легендарного египетского царя Сесостриса (грецизированная форма имени С.), покорившего полмира.

Ист. : Повесть Синухе / Пер. О. В. Томашевич // Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1991. С. 33–50.

Лит. : Wildung D. Sesostris und Аmеnemhet: Ægypten in Mittlelenreih. Freiburg, 1984; Simpson W. K. Se­sostris II and Sesostris III // Le­xikon der Ægyptologie. Bd. V / Eds. W. Helck, E. Otto, W. Westendorf. Wiesbaden, 1984; История Древнего Востока. Ч. 2. Передняя Азия. Египет. М., 1988. В. А. Головина.