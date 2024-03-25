Праматерь всех битв. Битва при Мегиддо Сколько существует человечество, столько сотрясают его существование бесконечные войны. Теперь уже никто не скажет, кто, с кем и по какой причине впервые схватился за дубины с камнями и устроил первую на планете битву — все эти обстоятельства навеки похоронил неумолимый ход истории. На чтение: 6 минут

Сколько существует человечество, столько сотрясают его существование бесконечные войны. Теперь уже никто не скажет, кто, с кем и по какой причине впервые схватился за дубины с камнями и устроил первую на планете битву — все эти обстоятельства навеки похоронил неумолимый ход истории. Прошло, наверное, немало веков перед тем, как человечество научилось документировать исторические события, и только благодаря этому до нас дошло хоть что-то. Вот к таким событиям и относится крупное сражение, разыгравшееся в XV веке до нашей эры между войсками египетского фараона и князьями государственных образований, существовавших на территории современного Ближнего Востока. В историю она вошла как битва при Мегиддо, и считается первым подробно описанным современниками среди всех исторических сражений.

Местонахождение и история Мегиддо

В отличие от некоторых других былинных битв, точно известно место, где произошло сражение. Сегодня это территория Государства Израиль, в Изреельской долине в Нижней Галилее. Тогдашний город Мегиддо находился чуть в стороне от современного поселения с таким же названием. Раскопки здесь начались в 1903 году, их пионером стал немецкий археолог Готлиб Шумахер. Археологические изыскания продолжаются здесь и по сей день, открывая исследователям всё новые и новые артефакты давно минувших времён. Специалисты пришли к выводу, что старейшие следы пребывания человека на этом месте датируются IV тысячелетием до нашей эре. В следующем, III тысячелетии до нашей эры, здесь уже было крупное поселение — город, обнесённый стеной. По всей видимости, он являлся своеобразным египетским форпостом в этих местах, крупным военным, экономическим и политическим центром.

Стратегическое положение этих мест обусловило постоянное соперничество за Мегиддо. Город, расположенный на удачной возвышенности, контролировал торговые пути между Египтом и государствами на территории Анатолии, Месопотамии, Сирии; но находился на достаточном удалении от основных египетских владений. Хотя большинство владетелей палестинских и сирийских земель признавало руку египетского фараона, периодически они восставали, пытаясь отделиться от могущественного южного соседа.

Город не раз менял своих хозяев, и к моменту описываемых событий фактически являлся самостоятельным городом-государством, впрочем, формально признававшим себя вассалом египтян. В итоге, когда Египет переживал переходный период после смерти женщины-фараона Хатшепсут и единоличного воцарения её племянника Тутмоса III, в северных землях составился целый заговор, ядром которого был город-государство Кадеш, который находился на западе современной Сирии. Его правителю, имени которого история до нас не донесла, удалось составить антиегипетскую коалицию с десятками небольших государственных образований, недовольных египетской гегемонией в регионе. Если верить некоторым источникам, их насчитывалось более трёхсот, хотя историки подвергают это сомнению. Известно доподлинно, что ближайшими союзниками кадешского владетеля были государство Митанни в Северной Месопотамии, а также сам царь Мегиддо.

Поход египтян

Разумеется, Тутмос III не собирался мириться с таким положением вещей. Ему удалось собрать большую, передовую по тем меркам армию. В её состав входила не только многочисленная пехота, вооружённая холодным оружием и луками, но и некоторое количество боевых колесниц. Фараон лично возглавил армию — вообще, он за свою жизнь совершил около полутора десятков походов в Азию. При нём находился придворный хронист Танини, благодаря которому мы знаем о тех событиях. Правда, поскольку летоисчисление тогдашнее сильно отличалось от нашего, датировка событий является предметом дискуссий историков. Даже дата самой битвы при Мегиддо точно не определена, по разным источникам специалисты определяют её как: 26 апреля 1457 года до нашей эры, 11 мая 1468 года до нашей эры, 16 мая 1482 года до нашей эры, кроме того, есть приверженцы версий, что была она в 1479 или 1502 годах до нашей эры. Сам же Танини относил битву при Мегиддо к 23-му году правления Тутмоса III – ведь тогда летоисчисление начиналось с каждого нового правителя.

Что такое даже очень большая армия по меркам той эпохи? За крупную битву могло сойти и до тысячи человек с обоих сторон. А силы, которые собрали противоборствующие стороны для генерального сражения, были и вовсе эпичными. Точной численности Танини для нас не зафиксировал, но современные исследователи данного вопроса предполагают по данным раскопок, например, известный канадский египтолог Дональд Редфорд даёт оценку почти в 11 тысяч человек с каждой из сторон. Зная это, можно понять, почему даже знаменитое слово «армагеддон» произошло от наименования горы Мегиддо — для людей той эпохи это было величайшее сражение, на многие поколения отпечатавшееся в памяти у всех, кто был его свидетелем.

Итак, Тутмос III сосредоточил свою армию в пограничной крепости Тиару (либо Чару) и начал приготовления к карательному походу против северных мятежников. Приблизительно в марте 1457 года египтяне пересекли пограничную линию владений и девятью днями позже достигли Газы. Ещё через 12 дней армия Тутмоса дошла до города Джехема. Здесь их застала весть о том, что коалиция выставила против египетской армии очень крупные силы, численно сопоставимые, как считают историки, с силами, которыми располагал Тутмос. Так что исход сражения был неочевидным, особенно учитывая, что у мятежников в распоряжении был выгодный рельеф.

Сражение

Там же, в Джехеме, состоялся военный совет с участием Тутмоса и его военачальников. Те, принимая во внимание сложный рельеф на прямой дороге на Мегиддо, предложили предпринять широкий обходной манёвр, обойдя Кармельские горы и принять бой. В принципе, это укладывалось в рамки военной тактики и выглядело как вполне разумное предложение. Вот только последнее слово было за фараоном, и, как оказалось, это решило исход всей битвы. Египетский правитель решил не следовать пожеланиям своих сподвижников, а самолично принял решение двигаться по прямой, кратчайшим путём, прямо через горы. Считается зачастую, что ему банально не хотелось выглядеть трусливым и нерешительным в глазах своего войска и войска противника, но, возможно, он рассчитывал на то, что враги тоже окажутся в плену тактических стереотипов и будут ждать удара как раз с обходного пути. Если это так, то Тутмос оказался полностью прав.

Как бы то ни было, египтяне достаточно быстро преодолели оставшийся путь до подступов к Мегиддо, где лагерем встала вражеская армия. Манёвр, предпринятый по решению фараона, был очень опасным — если бы египтян зажали в горах, последствия были бы для них очень плачевными. Но беспечность сыграла с защитниками Мегиддо злую шутку — по всей видимости, они даже не выставили на опасном горном перевале передовые дозоры, иначе как объяснить, что огромная египетская армия беспрепятственно дошла почти до самых стен?

Стремительный удар пришёлся по северному и южному флангам войск антиегипетской коалиции, и явился полнейшим шоком для них. Стремительный удар, короткий бой — и защитники дрогнули и побежали под защиту стен Мегиддо. Надо сказать, стены были очень мощными, и даже спустя многие века смогли бы задержать неприятеля. При сравнительно небольшом размере — всего 325 на 230 метров, как подсчитали исследователи — их высота достигала 10 метров, а толщина 6 метров. Поэтому, в принципе, она могла выдержать длительную осаду.

Бегство войск царя Кадеша и его сподвижников было настолько стремительным, что они побросали всё имущество и значительную часть вооружения. По дошедшим до нас источникам, горожане побоялись открыть ворота, ввиду чего беглецы были вынуждены подниматься наверх по верёвкам, в том числе связанным из одежды. Разумеется, сделать это смогли далеко не все, в плен даже попал сын царя Кадеша — главного оппонента египетского фараона. Сам царь вместе с правителем Мегиддо сумел укрыться за стенами крепости.

В руки египтян попало много пленных и огромные трофеи. Но сам фараон остался недоволен — несмотря на быстрый и катастрофический разгром неприятеля, войти сходу в город его армии не удалось. Если верить записям, он обратился к своим воинам с вдохновляющей речью, в которой были примерно такие слова: «Если бы вы вслед за этим взяли город, то я совершил бы сегодня богатое приношение Ра, потому что вожди каждой страны, которые восстали, заперты в этом городе и потому что пленение Мегиддо подобно взятию тысячи городов». И, тем не менее, битва была выиграна вчистую. Победа в генеральном сражении склонила чашу весов, до того примерно уравновешенную, в пользу египтян.

Дальнейшие события

Но праздновать окончательную победу было ещё рано. Началась продолжительная осада Мегиддо. По приказу фараона город обнесли осадной стеной, и Тутмос на протяжении всей осады продолжал возглавлять осаждающих, лично руководя их действиями.

Но не все мятежники оказались такими упорными, как защитники Мегиддо. Известие о поражении вызвало шок и ужас среди союзников царя Кадеша, и коалиция стала распадаться. Ещё не кончилась осада, а многие владетели городов в Сирии сами прибыли к фараону, покаявшись и откупившись, тем самым сохранив себе жизнь.

Мегиддо же продолжал пребывать в блокаде, пока египтяне, захватив окрестные поля, собирали с них урожай для собственных нужд. Всего же осада, согласно различным источникам, заняла от 4 до 7 месяцев. Только по истечении этого срока противники египтян капитулировали и сдались на милость победителя. Побеждённые признали верховенство над собой египетского фараона, поклялись ему в верности, а также обязались платить дань. Все попавшие в плен правители, в том числе глава коалиции, мятежный царь Кадеша, были помилованы, но отправлены по домам с позором, на ослах. Полный список покорившихся был выбит в Карнакском храме (сегодня он в египетском городе Луксоре), воздвигнутом к юбилею правления Тутмоса III, впоследствии был выкраден французским египтологом Эмилем Приссом и сегодня экспонируется в парижском Лувре. Этот перечень содержит 119 названий городов, самым известным из которых сейчас является Дамаск — ныне столица Сирийского государства, древнейшая из всех столиц в мире. Названия многих из других городов и государств, покорённых тогда Египтом, сейчас неспециалисту мало что скажут, поскольку давным-давно не существуют.

Тутмос-полководец

То был первый из походов Тутмоса III, прославившегося своими военными успехами. Большая часть из них была направлена как раз для подавления очередных выступлений данников Египта. Выдающиеся военные успехи превратили этого фараона в великого правителя и по сути сделала Египет империей. Тутмоса III всегда больше интересовали завоевания, чем внутренние заботы, и большая часть его жизни прошла в походах. Он наносил поражения не только упоминавшимся мелким государствам и городам-государствам, но и многим достаточно крепким государственным образованиям Передней Азии — Финикии, Ассирии, Хаттскому государству, Митании, Нубии. На пике могущества его владения простирались от Кипра и реки Евфрат до Ливийской пустыни. Собранные под его рукой земли превышали по территории все существовавшие ранее страны, и ни один из его преемников не сумел побить этот рекорд. Американский египтолог Джеймс Генри Брэстед считает, что именно Египет Тутмоса III – первая в истории подлинная империя, и сравнивает его в этом плане с Александром Македонским и Наполеоном Бонапартом.

Тутмос III оставил по себе память и как правитель, уделявший большое внимание развитию строительного ремесла в своём государстве. Именно поэтому от него в наследие потомкам осталось много монументальных памятников. Часть из них, к сожалению, Египет утратил по вине многочисленных захватчиков — сегодня высокие обелиски в честь его побед можно увидеть в Риме и Стамбуле, а ценные фрески осели по европейским музеям.

Проклятое место

Город просуществовал достаточно долго — археологи обнаружили здесь 26 слоёв древних поселений. Общая высота культурного слоя составила ни много ни мало 60 метров. Выгодное его положение стало одновременно и счастьем, и проклятьем — ведь, с одной стороны, за счёт пролегания через него важнейших торговых путей между Ближним Востоком, Азией и Северной Африкой он богател, а с другой, становился лакомым куском для соседних завоевателей. Ещё не раз становился он ареной ожесточённых сражений. Так, спустя два века позже военного похода Тутмоса III знаменитый Иисус Навин в числе своих побед сверг и царя Мегиддо. А в XII веке сыны Израилевы во главе с полководцем Вараком близ Мегиддо разгромили армию военачальника Ханаанского царства Сисары. В обоих случаях победители проявили зверскую жестокость.

А в XI веке здесь произошла первая ночная диверсионная вылазка — по крайней мере, из числа задокументированных, когда израильский воин Гедеон с тремя сотнями воинов напал на лагерь поклонявшихся демону Белфегору мадианитян у Мегиддо, также вырезав всех взрослых, а также детей мужского полка. Город долгое время был связан с Иудейским царством, и даже целый 12 раз упоминается в библейском Ветхом Завете.

Когда умер царь Соломон, Мегиддо вновь перешёл под контроль Египта — фараон Шешонк I захватил и разграбил этот город. В следующий раз несчастный город предали огню и мечу в 732 году до нашей эры уже ассирийцы во главе с царём Тиглатпаласаром III.

В VII веке до нашей эры египетский фараон Нехо II нанёс здесь поражение шестнадцатому иудейскому царю Иосии, известному как унификатору богослужения в Иерусалиме. Дело в том, что Иосия сам имел виды на Мегиддо, да и все Самарию и Галилею. Египтяне вполне ожидаемо обеспокоились экспансионистской политикой царя Иудеи, и, объединившись с бывшими дотоле врагами ассирийцами, решили дать бой зарвавшемуся Иосии. Армии встретились в районе Мегиддо. Египетско-ассирийские силы нанесли противнику тяжёлое поражение, при этом Иосия получил стрелу в горло и скончался, так и не доехав до своего Иерусалима. В результате Иудея сама попала в данническую зависимость от египтян.

Прошли многие века, исчез с лица земли большой город — на память о былом могуществе осталось только небольшое одноимённое поселение. Но здешние места по-прежнему имели стратегическое значение, и армии завоевателей раз за разом сталкивались в районе Мегиддо. Минимум четыре сражения произошли в окрестностях Мегиддо между крестоносцами и войсками знаменитого Саладина.

В 1799 году во время войны второй коалиции Наполеон Бонапарт нанёс в этих краях поражение османской армии, а в 1918 году, в ходе боевых действий на Ближнем Востоке в Первую мировую войну войска британского генерала Эдмунд Алленби разбили турецкие части. Обе этих битвы также вошли в историю как битвы при Мегиддо, а сражение Первой мировой даже называют иногда «Битвой при Армагеддоне». Алленби, кстати, был пожалован королём Георгом титулом «Виконт Алленби из Мегиддо и Филикстоу в графе Саффолк».

Даже в 1948 году, когда здесь бушевала первая арабо-израильская война, ещё называемая войной за независимость Израиля, здесь не переставала литься кровь. То и дело на историческом холме по соседству с древними черепками и наконечниками копий находят отстрелянные гильзы винтовок и автоматов той, пока последней бушевавшей у Мегиддо войны...

Так что эти места ещё долго не знали покоя, да и сейчас, в условиях сложной обстановки в регионе, едва ли можно их со всей уверенностью назвать безопасными. Некоторые и вовсе считают это место проклятым, от которого лучше держаться подальше. Не случайно существует древнее то ли высказывание, то ли пророчество, что последняя битва человечества состоится там же, где первая — а под первой имелась в виду именно та, состоявшаяся три с половиной тысячи лет назад…

Мегиддо сегодня

На протяжении последних двух столетий Изреельская долина является объектом пристального внимания археологов. Здесь было сделано много важных находок, самые старые из которых датируются IV тысячелетием до нашей эры. Среди них — жертвенные храмы, в некоторых из них даже сохранились кости принесённых в жертву животных, остатки городских строений, стен с воротами. Особенно впечатляет туристов система водоснабжения — выдающееся для той эпохи гидротехническое сооружение. Оно представляет собой шестидесятиметровый туннель высотой 3 метра, уходящий на глубину до 25 метров. Построен он, по мнению специалистов, в X-IX веках до нашей эры. Среди найденных здесь археологических древностей — ювелирные изделия из серебра и золота, вещи из слоновой кости, остатки глиняной посуды. Большой интерес представляет найденная здесь скульптура сфинкса, датирующаяся XII веком до нашей эры. И, конечно, в большом количестве здесь и в окрестностях находят костные останки когда-то живших в Мегиддо или сложивших голову под его стенами людей, представляющие особый интерес для палеогенетиков. Неподалёку даже обнаружили следы пребывания двух легионом армии Римской империи, а это I-IV века уже нашей эры.

Часть комплекса музеефицирована и открыта для всеобщего посещения. Сегодня весь холм объявлен Национальным Израильским парком, а также внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но часть исторических строений здешних мест используется под государственные нужды — особенно известна израильская тюрьма Мегиддо, располагающаяся в британской крепости 1930-х годов, когда эта территория была подмандатной Великобритании.

Если побывать в остатках старой крепости, подняться на самую высокую точку и посмотреть на окружающий рельеф, то станет явственно видно, даже сейчас уже современные международные магистрали пролегают примерно там, где пролегали когда-то караванные тропы и тракты. А вокруг — плодородная, хорошо орошаемая долина. Вероятно, такая судьба была уготована этому месту с самого начала, ввиду непрекращающейся страсти человека к бесконечным войнам и убийствам себе подобных…

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