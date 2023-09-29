Несубанебджед

Несубанебджед ( егип. ; греч. Смендес (у Манефона )) — влиятельная фигура переломного и «темного» начала III Переходного периода. Изначально всесильный правитель Таниса — крупного города Дельты; позднее, после захвата Дельты, царь (1069–1045) Нижнего Египта; основатель XXI династии. Возможно, его возвышению способствовала родственная связь (предположительно через жену Тентамон) с последним рамессидом . Юг (Верхний Египет и Нубия) с центром в Фивах находился под контролем Херихора — верховного жреца Амона; инструментом их власти было толкование «оракульных» волеизъявлений Амона, считавшегося «истинным» царем Египта. «Волеизъявления» предопределяли жизнь Юга, и фиванское жречество, частично узурпировав царские прерогативы, образовало род «теократического правительства». Между Танисом и Фивами установился сложный баланс сил: Север учитывал «решения» Амона, Юг формально признавал танитского царя. Сближению двух «линий» правителей способствовали разветвленные родственные связи. Экономическое положение центров различалось: Танис, стоящий на судоходном русле, имел преимущества; Фивы, отрезанные от моря и золотоносной Нубии, испытывали трудности (известны волнения, грабежи гробниц). Состояние Египта в этот сложный период отразилось в знаменитом Унуамона путешествии .

Лит. : Kitchen K. The Third Intermedian Period in Egypt (1100–650 BC). Warminster, 1986; The Oxford History of Ancient Egypt // Ed. I. Shaw. Oxford, 2000; Dodson A., Hiton D. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. London, 2004. В. А. Головина.