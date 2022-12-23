МЕНТУХОТЕПЫ

Ментухотепы, династия.

К концу I Переходного периода в Египте наибольшим влиянием обладали две параллельно существующие и соперничающие линии местных правителей. Первая, северная, в 90 км от Мемфиса , со столицей в Гераклеополе, основанная на базе IX—X династий. Вторая, к югу от Абидоса, в IV номе Верхнего Египта, сложилась на фундаменте XI династии, со столицей в Фивах. Правители южной линии носили «личные» имена Интефов и Ментухотепов. Ее начало обычно отсчитывают от Интефа (А), правителя (?) локального фиванского царства, сына некоей Икуи (знатной персоны (?), имя которой упоминалось вплоть до ХII династии). М. (усл. I) (2160 до н. э. — ?); также считаясь основателем династии, получил (не исключено, посмертно) фиктивное царское «х?рово» имя Тепи-а ( древнеегип. «предок»). Вместе со своим сыном Интефом I (? — 2123 до н. э.) был объектом культового почитания современников; позднее (при Сенусерте I) отец и сын имели самостоятельные культы.

М. II c тронным именем Небхепетра (2066—2014 до н. э.) был сыном Интефа III и царицы Ях (дочери Интефа II Великого). Его старшими царицами были Неферу II (родная сестра) и Тем (мать его единственного сына-наследника, будущего М. III). М. II c родителями изображен на известном скальном рельефе в Шатт эль-Ригаль (роде изобразительного «царского манифеста»; см. О. Д. Берлев ) от 39 года его правления.

Один из самых значительных царей Древнего Египта: положил конец I Переходному периоду и «открыл» новую эпоху — Среднее царство. Подлинный масштаб этой фигуры был осознан египтологами лишь в XX в., хотя для современников и потомков он был очевиден. Рельефы на II пилоне Рамессеума с изображением праздника бога Мина помещают М. II между легендарным Менесом и Яхмосом I , т. е. двумя объединителями Египта. М. II сумел «раздвинуть» египетские границы; впервые сделал Фивы столицей Египта. Инициировал строительные проекты, из них главный — первое каменное сооружение после крушения Египта: необычную «террасную» гробницу в Деир эль-Бахри — новаторски сочетавшую погребение с заупокойным храмом, повлиявшую на последующую погребальную архитектуру. В XV в. до н. э. под его влиянием царицей-фараоном Х атшепсут был возведен известнейший храм Джесер-Джесеру.

Около 2040 до н. э., одержав победу над главным соперником фиванцев — Гераклеопольским царством, он восстановил политическое единство Египта, распавшегося в результате кризиса Древнего царства и последующей децентрализации страны. К сожалению, эта часть истории известна очень плохо; мало что известно и о самом «объединении», которое, скорее всего, пришлось на вторую половину его длительного правления.

Хотя уже при М. II была достигнута консолидация государства от первых порогов до Дельты, страна, пережившая «гражданскую войну», оставалась неспокойной. В настенной росписи частных гробниц нередки батальные сцены (бои лучников, штурм крепостей, в которых с обеих сторон участвуют египтяне); в захоронениях (включая женские) обнаруживают оружие; сам М. II нередко изображен на стенах своего заупокойного комплекса в сценах сражений. Последующие два М., получившие в управление почти замиренную страну, правили недолго.

М. III, тронное имя Санхкара (2014—2001 до н. э.) — единственный сын M. II и царицы Тем. Известно, что он возводил свой погребальный комплекс неподалеку от отцовского, однако, тот остался недостроенным (?). Из наскальных надписей также известно, что при нем в Среднем царстве была отправлена первая экспедиция в Пунт (Вост. Африку).

M. IV с тронным именем Небтауи (2001—1994 до н. э.) был единственным сыном М. III и царицы Ими (не исключено, простолюдинки, о которой более ничего не известно). Интересно, что в так называемых царских списках отсутствует имя самого М. IV, однако его упоминают в наскальных надписях, которые оставляли экспедиции в каменоломни Вади эль-Худи и Вади Хаммамат. Последние упоминают также имя его визиря Аменемхета, который возглавлял экспедицию. Египтологи склонны видеть в нем будущего Аменемхета I (основателя блестящей XII династии), а также узурпатора (?) трона своего предшественника. М. IV был последним в этой династии, которая с ним и завершилась.

В настоящее время отмечен повышенный интерес к династии М. Несмотря на претензии на общеегипетское господство и божественность происхождения (т. е. присвоение элементов царской титулатуры, «солнечной» филиации, картушей и других царских прерогатив), ее правители XI династии, в сущности, оставались локальными «царьками», а их правящая «линия» (по крайней мере, вплоть до М. II) — оставалась провинциальной «номаршьей» династией.

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