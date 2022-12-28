МЕНЕС Менес — легендарный царь Египта, которому приписывается широкая деятельность по созданию и устройству государства.

Менес — легендарный царь Египта, которому приписывается широкая деятельность по созданию и устройству государства: изначальное объединение Верхнего и Нижнего Египта («Обеих земель»); основание Мемфиса (как первой общеегипетской столицы), возведение храма главного божества-покровителя Птаха ( греч . Гефеста), основание системы династий. Однако сколько-нибудь надежные и непротиворечивые древнеегипетские источники, современные этим событиям (3100/3000-е до н. э.), отсутствуют. Впервые имя царя М. упоминается в так называемом Туринском каноне — т. е. «царском списке» рамессидского времени (XIX династии), который был составлен в Египте по крайней мере на 2000 лет позднее. Согласно распространенной (но не единственной) гипотезе, М. идентифицируется с историческими Нармером и/или Аха. «Первенство» Нармера в этом ряду как будто бы подтверждает сенсационная находка 1988 экспедиции Германского археологического общества (руководитель Г. Дрейер), сделанная в Абидосе (некрополь Умм эль-Ка’аб). Речь идет об оттисках цилиндрической печати с именами всех царей I династии, перечень которых открывается именем Нармера. Таким образом, в свете этой находки именно Нармер как будто бы должен быть первым правителем объединенного Египта — по крайней мере, в глазах своих современников. Можно предположить, что «М.» могло быть его другим (личным?) именем, впрочем, не исключено, что М. следует понимать как концептуализацию идеи «культурного героя».

Лит.: Allen J. «Menes the Memphite» // Gottinger Miscellen. 1992. № 126. P. 19—22; Wilkinson T. A. Early Dynastic Egypt. London, 1993; Wilkinson T. A. Political Unification: towards a Reconstruction // Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo. Bd. 56. Cairo, 2000. P. 377—395; Yoffee N. Myth of the Arhaic State. Cambridge, 2005. The Oxfоrd Handbook of Egyptology / Eds. I. Show, E. Bloxam. Oxfоrd, 2020. P. 580—614. В. А. Головина.