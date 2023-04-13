Мегиддо: судьба города Город просуществовал достаточно долго — археологи обнаружили здесь 26 слоёв древних поселений. Общая высота культурного слоя составила ни много ни мало 60 метров. Выгодное его положение стало одновременно и счастьем, и проклятьем — ведь, с одной стороны, за счёт пролегания через него важнейших торговых путей между Ближним Востоком, Азией и Северной Африкой он богател, а с другой, становился лакомым куском для соседних завоевателей. На чтение: 6 минут

Не раз Мегиддо становился он ареной ожесточённых сражений. Так, спустя два века позже военного похода Тутмоса III знаменитый Иисус Навин в числе своих побед сверг и царя Мегиддо. А в XII веке сыны Израилевы во главе с полководцем Вараком близ Мегиддо разгромили армию военачальника Ханаанского царства Сисары. В обоих случаях победители проявили зверскую жестокость.

А в XI веке здесь произошла первая ночная диверсионная вылазка — по крайней мере, из числа задокументированных, когда израильский воин Гедеон с тремя сотнями воинов напал на лагерь поклонявшихся демону Белфегору мадианитян у Мегиддо, также вырезав всех взрослых, а также детей мужского полка. Город долгое время был связан с Иудейским царством, и даже целый 12 раз упоминается в библейском Ветхом Завете.

Когда умер царь Соломон, Мегиддо вновь перешёл под контроль Египта — фараон Шешонк I захватил и разграбил этот город. В следующий раз несчастный город предали огню и мечу в 732 году до нашей эры уже ассирийцы во главе с царём Тиглатпаласаром III.

В VII веке до нашей эры египетский фараон Нехо II нанёс здесь поражение шестнадцатому иудейскому царю Иосии, известному как унификатору богослужения в Иерусалиме. Дело в том, что Иосия сам имел виды на Мегиддо, да и все Самарию и Галилею. Египтяне вполне ожидаемо обеспокоились экспансионистской политикой царя Иудеи, и, объединившись с бывшими дотоле врагами ассирийцами, решили дать бой зарвавшемуся Иосии. Армии встретились в районе Мегиддо. Египетско-ассирийские силы нанесли противнику тяжёлое поражение, при этом Иосия получил стрелу в горло и скончался, так и не доехав до своего Иерусалима. В результате Иудея сама попала в данническую зависимость от египтян.

Прошли многие века, исчез с лица земли большой город — на память о былом могуществе осталось только небольшое одноимённое поселение. Но здешние места по-прежнему имели стратегическое значение, и армии завоевателей раз за разом сталкивались в районе Мегиддо. Минимум четыре сражения произошли в окрестностях Мегиддо между крестоносцами и войсками знаменитого Саладина.

В 1799 году во время войны второй коалиции Наполеон Бонапарт нанёс в этих краях поражение османской армии, а в 1918 году, в ходе боевых действий на Ближнем Востоке в Первую мировую войну войска британского генерала Эдмунд Алленби разбили турецкие части. Обе этих битвы также вошли в историю как битвы при Мегиддо, а сражение Первой мировой даже называют иногда «Битвой при Армагеддоне». Алленби, кстати, был пожалован королём Георгом титулом «Виконт Алленби из Мегиддо и Филикстоу в графе Саффолк».

Даже в 1948 году, когда здесь бушевала первая арабо-израильская война, ещё называемая войной за независимость Израиля, здесь не переставала литься кровь. То и дело на историческом холме по соседству с древними черепками и наконечниками копий находят отстрелянные гильзы винтовок и автоматов той, пока последней бушевавшей у Мегиддо войны...

Так что эти места ещё долго не знали покоя, да и сейчас, в условиях сложной обстановки в регионе, едва ли можно их со всей уверенностью назвать безопасными. Некоторые и вовсе считают это место проклятым, от которого лучше держаться подальше. Не случайно существует древнее то ли высказывание, то ли пророчество, что последняя битва человечества состоится там же, где первая — а под первой имелась в виду именно та, состоявшаяся три с половиной тысячи лет назад…

Мегиддо сегодня

На протяжении последних двух столетий Изреельская долина является объектом пристального внимания археологов. Здесь было сделано много важных находок, самые старые из которых датируются IV тысячелетием до нашей эры. Среди них — жертвенные храмы, в некоторых из них даже сохранились кости принесённых в жертву животных, остатки городских строений, стен с воротами. Особенно впечатляет туристов система водоснабжения — выдающееся для той эпохи гидротехническое сооружение. Оно представляет собой шестидесятиметровый туннель высотой 3 метра, уходящий на глубину до 25 метров. Построен он, по мнению специалистов, в X-IX веках до нашей эры. Среди найденных здесь археологических древностей — ювелирные изделия из серебра и золота, вещи из слоновой кости, остатки глиняной посуды. Большой интерес представляет найденная здесь скульптура сфинкса, датирующаяся XII веком до нашей эры. И, конечно, в большом количестве здесь и в окрестностях находят костные останки когда-то живших в Мегиддо или сложивших голову под его стенами людей, представляющие особый интерес для палеогенетиков. Неподалёку даже обнаружили следы пребывания двух легионом армии Римской империи, а это I-IV века уже нашей эры.

Часть комплекса музеефицирована и открыта для всеобщего посещения. Сегодня весь холм объявлен Национальным Израильским парком, а также внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но часть исторических строений здешних мест используется под государственные нужды — особенно известна израильская тюрьма Мегиддо, располагающаяся в британской крепости 1930-х годов, когда эта территория была подмандатной Великобритании.

Если побывать в остатках старой крепости, подняться на самую высокую точку и посмотреть на окружающий рельеф, то станет явственно видно, даже сейчас уже современные международные магистрали пролегают примерно там, где пролегали когда-то караванные тропы и тракты. А вокруг — плодородная, хорошо орошаемая долина. Вероятно, такая судьба была уготована этому месту с самого начала, ввиду непрекращающейся страсти человека к бесконечным войнам и убийствам себе подобных…

Полный цикл материалов о Мегиддо можно прочитать по этим ссылкам:

Битвы при Мегиддо: предыстория

Битва при Мегиддо: ход сражения

Битва при Мегиддо: Тутмос-полководец

Мегиддо: судьба города