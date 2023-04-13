Битвы при Мегиддо: предыстория Сколько существует человечество, столько сотрясают его существование бесконечные войны. Теперь уже никто не скажет, кто, с кем и по какой причине впервые схватился за дубины с камнями и устроил первую на планете битву — все эти обстоятельства навеки похоронил неумолимый ход истории. Прошло, наверное, немало веков перед тем, как человечество научилось документировать исторические события, и только благодаря этому до нас дошло хоть что-то. Вот к таким событиям и относится крупное сражение, разыгравшееся в XV веке до нашей эры между войсками египетского фараона и князьями государственных образований, существовавших на территории современного Ближнего Востока. В историю она вошла как битва при Мегиддо, и считается первым подробно описанным современниками среди всех исторических сражений. На чтение: 5 минут

В отличие от некоторых других былинных битв, точно известно место, где произошло сражение. Сегодня это территория Государства Израиль, в Изреельской долине в Нижней Галилее. Тогдашний город Мегиддо находился чуть в стороне от современного поселения с таким же названием. Раскопки здесь начались в 1903 году, их пионером стал немецкий археолог Готлиб Шумахер. Археологические изыскания продолжаются здесь и по сей день, открывая исследователям всё новые и новые артефакты давно минувших времён. Специалисты пришли к выводу, что старейшие следы пребывания человека на этом месте датируются IV тысячелетием до нашей эре. В следующем, III тысячелетии до нашей эры, здесь уже было крупное поселение — город, обнесённый стеной. По всей видимости, он являлся своеобразным египетским форпостом в этих местах, крупным военным, экономическим и политическим центром.

Стратегическое положение этих мест обусловило постоянное соперничество за Мегиддо. Город, расположенный на удачной возвышенности, контролировал торговые пути между Египтом и государствами на территории Анатолии, Месопотамии, Сирии; но находился на достаточном удалении от основных египетских владений. Хотя большинство владетелей палестинских и сирийских земель признавало руку египетского фараона, периодически они восставали, пытаясь отделиться от могущественного южного соседа.

Город не раз менял своих хозяев, и к моменту описываемых событий фактически являлся самостоятельным городом-государством, впрочем, формально признававшим себя вассалом египтян. В итоге, когда Египет переживал переходный период после смерти женщины-фараона Хатшепсут и единоличного воцарения её племянника Тутмоса III, в северных землях составился целый заговор, ядром которого был город-государство Кадеш, который находился на западе современной Сирии. Его правителю, имени которого история до нас не донесла, удалось составить антиегипетскую коалицию с десятками небольших государственных образований, недовольных египетской гегемонией в регионе. Если верить некоторым источникам, их насчитывалось более трёхсот, хотя историки подвергают это сомнению. Известно доподлинно, что ближайшими союзниками кадешского владетеля были государство Митанни в Северной Месопотамии, а также сам царь Мегиддо.

Поход египтян

Разумеется, Тутмос III не собирался мириться с таким положением вещей. Ему удалось собрать большую, передовую по тем меркам армию. В её состав входила не только многочисленная пехота, вооружённая холодным оружием и луками, но и некоторое количество боевых колесниц. Фараон лично возглавил армию — вообще, он за свою жизнь совершил около полутора десятков походов в Азию. При нём находился придворный хронист Танини, благодаря которому мы знаем о тех событиях. Правда, поскольку летоисчисление тогдашнее сильно отличалось от нашего, датировка событий является предметом дискуссий историков. Даже дата самой битвы при Мегиддо точно не определена, по разным источникам специалисты определяют её как: 26 апреля 1457 года до нашей эры, 11 мая 1468 года до нашей эры, 16 мая 1482 года до нашей эры, кроме того, есть приверженцы версий, что была она в 1479 или 1502 годах до нашей эры. Сам же Танини относил битву при Мегиддо к 23-му году правления Тутмоса III – ведь тогда летоисчисление начиналось с каждого нового правителя.

Что такое даже очень большая армия по меркам той эпохи? За крупную битву могло сойти и до тысячи человек с обоих сторон. А силы, которые собрали противоборствующие стороны для генерального сражения, были и вовсе эпичными. Точной численности Танини для нас не зафиксировал, но современные исследователи данного вопроса предполагают по данным раскопок, например, известный канадский египтолог Дональд Редфорд даёт оценку почти в 11 тысяч человек с каждой из сторон. Зная это, можно понять, почему даже знаменитое слово «армагеддон» произошло от наименования горы Мегиддо — для людей той эпохи это было величайшее сражение, на многие поколения отпечатавшееся в памяти у всех, кто был его свидетелем.

Итак, Тутмос III сосредоточил свою армию в пограничной крепости Тиару (либо Чару) и начал приготовления к карательному походу против северных мятежников. Приблизительно в марте 1457 года египтяне пересекли пограничную линию владений и девятью днями позже достигли Газы. Ещё через 12 дней армия Тутмоса дошла до города Джехема. Здесь их застала весть о том, что коалиция выставила против египетской армии очень крупные силы, численно сопоставимые, как считают историки, с силами, которыми располагал Тутмос. Так что исход сражения был неочевидным, особенно учитывая, что у мятежников в распоряжении был выгодный рельеф.

О ходе сражения при Мегиддо вы узнаете из материала: Битва при Мегиддо: ход сражения