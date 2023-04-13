Битва при Мегиддо: ход сражения Приблизительно в марте 1457 года египтяне пересекли пограничную линию владений и девятью днями позже достигли Газы. Ещё через 12 дней армия Тутмоса дошла до города Джехема. Здесь их застала весть о том, что коалиция выставила против египетской армии очень крупные силы, численно сопоставимые, как считают историки, с силами, которыми располагал Тутмос. Так что исход сражения был неочевидным, особенно учитывая, что у мятежников в распоряжении был выгодный рельеф. На чтение: 5 минут

В Джехеме, состоялся военный совет с участием Тутмоса и его военачальников. Те, принимая во внимание сложный рельеф на прямой дороге на Мегиддо, предложили предпринять широкий обходной манёвр, обойдя Кармельские горы и принять бой. В принципе, это укладывалось в рамки военной тактики и выглядело как вполне разумное предложение. Вот только последнее слово было за фараоном, и, как оказалось, это решило исход всей битвы. Египетский правитель решил не следовать пожеланиям своих сподвижников, а самолично принял решение двигаться по прямой, кратчайшим путём, прямо через горы. Считается зачастую, что ему банально не хотелось выглядеть трусливым и нерешительным в глазах своего войска и войска противника, но, возможно, он рассчитывал на то, что враги тоже окажутся в плену тактических стереотипов и будут ждать удара как раз с обходного пути. Если это так, то Тутмос оказался полностью прав.

Как бы то ни было, египтяне достаточно быстро преодолели оставшийся путь до подступов к Мегиддо, где лагерем встала вражеская армия. Манёвр, предпринятый по решению фараона, был очень опасным — если бы египтян зажали в горах, последствия были бы для них очень плачевными. Но беспечность сыграла с защитниками Мегиддо злую шутку — по всей видимости, они даже не выставили на опасном горном перевале передовые дозоры, иначе как объяснить, что огромная египетская армия беспрепятственно дошла почти до самых стен?

Стремительный удар пришёлся по северному и южному флангам войск антиегипетской коалиции, и явился полнейшим шоком для них. Стремительный удар, короткий бой — и защитники дрогнули и побежали под защиту стен Мегиддо. Надо сказать, стены были очень мощными, и даже спустя многие века смогли бы задержать неприятеля. При сравнительно небольшом размере — всего 325 на 230 метров, как подсчитали исследователи — их высота достигала 10 метров, а толщина 6 метров. Поэтому, в принципе, она могла выдержать длительную осаду.

Бегство войск царя Кадеша и его сподвижников было настолько стремительным, что они побросали всё имущество и значительную часть вооружения. По дошедшим до нас источникам, горожане побоялись открыть ворота, ввиду чего беглецы были вынуждены подниматься наверх по верёвкам, в том числе связанным из одежды. Разумеется, сделать это смогли далеко не все, в плен даже попал сын царя Кадеша — главного оппонента египетского фараона. Сам царь вместе с правителем Мегиддо сумел укрыться за стенами крепости.

В руки египтян попало много пленных и огромные трофеи. Но сам фараон остался недоволен — несмотря на быстрый и катастрофический разгром неприятеля, войти сходу в город его армии не удалось. Если верить записям, он обратился к своим воинам с вдохновляющей речью, в которой были примерно такие слова: «Если бы вы вслед за этим взяли город, то я совершил бы сегодня богатое приношение Ра, потому что вожди каждой страны, которые восстали, заперты в этом городе и потому что пленение Мегиддо подобно взятию тысячи городов». И, тем не менее, битва была выиграна вчистую. Победа в генеральном сражении склонила чашу весов, до того примерно уравновешенную, в пользу египтян.

Дальнейшие события

Но праздновать окончательную победу было ещё рано. Началась продолжительная осада Мегиддо. По приказу фараона город обнесли осадной стеной, и Тутмос на протяжении всей осады продолжал возглавлять осаждающих, лично руководя их действиями.

Но не все мятежники оказались такими упорными, как защитники Мегиддо. Известие о поражении вызвало шок и ужас среди союзников царя Кадеша, и коалиция стала распадаться. Ещё не кончилась осада, а многие владетели городов в Сирии сами прибыли к фараону, покаявшись и откупившись, тем самым сохранив себе жизнь.

Мегиддо же продолжал пребывать в блокаде, пока египтяне, захватив окрестные поля, собирали с них урожай для собственных нужд. Всего же осада, согласно различным источникам, заняла от 4 до 7 месяцев. Только по истечении этого срока противники египтян капитулировали и сдались на милость победителя. Побеждённые признали верховенство над собой египетского фараона, поклялись ему в верности, а также обязались платить дань. Все попавшие в плен правители, в том числе глава коалиции, мятежный царь Кадеша, были помилованы, но отправлены по домам с позором, на ослах. Полный список покорившихся был выбит в Карнакском храме (сегодня он в египетском городе Луксоре), воздвигнутом к юбилею правления Тутмоса III, впоследствии был выкраден французским египтологом Эмилем Приссом и сегодня экспонируется в парижском Лувре. Этот перечень содержит 119 названий городов, самым известным из которых сейчас является Дамаск — ныне столица Сирийского государства, древнейшая из всех столиц в мире. Названия многих из других городов и государств, покорённых тогда Египтом, сейчас неспециалисту мало что скажут, поскольку давным-давно не существуют.

О фараоне-победителе вы сможете прочитать в статье Битва при Мегиддо: Тутмос-полководец