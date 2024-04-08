5 класс | История Древнего мира

Римляне, рабы, гладиаторы. Спартак у ворот Рима. 1992

Хёфлинг Г.

Книга немецкого писателя и публициста Г. Хёфлинга посвящена одному из важнейших событий античной истории — восстанию Спартака (73–71 гг. до н. э.), рассказ о котором подкреплен материалами, слабо разработанными в советской историографии. Речь идет об увлекательном описании быта, обычаев Древнего Рима, положения гладиаторов, истории появления гладиаторских игр, возникших из религиозных по существу погребальных обрядов и постепенно превратившихся в род жестокого, «кровавого» спорта; о методах обучения гладиаторов, о гладиаторских школах, о видах вооружения и правилах борьбы на арене, об архитектуре амфитеатров и казарм, о месте гладиаторов в обществе.