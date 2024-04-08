5 класс | История Древнего мира

Кембриджская история Древнего мира. Том 07. Часть 2. Возвышение Рима. От основания до 220 года до н.э. 2015

Огилви Р. -М. , Астина А. -Э. , Уолбэнка Ф. , Фредериксена М. -У.

Вторая часть седьмого тома «Кембриджской истории древнего мира» посвящена истории Раннего Рима с древнейших времен и до 220 г. до н. э. Именно в этот период будущий Вечный Город превратился из небольшого поселения с примитивной общественной структурой в центр мощной средиземноморской державы, государственным устройством которой восхищались даже ее соперники. В книге анализируются процессы, которые происходили на территории центральной Италии в начале 1-го тысячелетия до н. э. и в конечном итоге привели к основанию города на Тибре, подробно рассматривается формирование его основных социально-экономических, политических и сакральных институтов в царский и раннереспубликанский периоды, детально разбираются первые шаги Рима на международной арене — от столкновений с жившими по соседству латинами и этрусками до масштабных и победоносных войн с греками и карфагенянами. Отдельные главы посвящены проблеме источников по древнейшей римской истории и религиозной сфере Раннего Рима.