5 класс | История Древнего мира

Ганнибал. Борьба за власть в Средиземноморье. 2005

Бир Г.

Сочинение Г. де Бира - авторитетное исследование биографии известного полководца древности Ганнибала (242/246-183 гг. до н.э.). На страницах книги читатель познакомится с событиями Первой и Второй Пунических войн, найдет описание похода Ганнибала из Испании в Италию и его знаменитого перехода через Альпы, побед карфагенского полководца при Тразименском озере, в битве при Каннах и его поражения в битве при Заме в 202 г. до н.э. Г. де Бир не оставил без внимания и последний период жизни Ганнибала - правление в Карфагене, службу у сирийского царя Антиоха III и гибель известного полководца. Исследование жизни Ганнибала позволило автору создать широкую картину борьбы за господство в Средиземноморье, апогеем которой стало соперничество Рима и Карфагена. Издание снабжено приложением - отрывками из «Всемирной истории» Полибия, посвященными первой и второй Пуническим войнам и будет интересно широкому кругу читателей.