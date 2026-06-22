Вторая Пуническая война Гамилькару наследовал в Испании его сын Ганнибал Барка – пожалуй, самый талантливый полководец своего времени, ещё в детстве давший в храме клятву всегда воевать с Римом. Он решил перенести войну на территорию противника. Сначала он осадил и после 8-месячной осады взял Сагунт, а когда римские послы прибыли в Карфаген требовать вернуть город и выдать Ганнибала, им ответили: "выбирайте сами – мир или война". Возглавлявший посольство сенатор ответил: "Так вот вам война!"

Гамилькару наследовал в Испании его сын Ганнибал Барка – пожалуй, самый талантливый полководец своего времени, ещё в детстве давший в храме клятву всегда воевать с Римом. Он решил перенести войну на территорию противника. Сначала он осадил и после 8-месячной осады взял Сагунт, а когда римские послы прибыли в Карфаген требовать вернуть город и выдать Ганнибала, им ответили: "выбирайте сами – мир или война". Возглавлявший посольство сенатор ответил: "Так вот вам война!"

Ганнибал с войском из с 50 тыс. пехоты и 9 тыс. конницы с 20 слонами перешёл Альпы, встретив серьёзное сопротивление местных племён: до Италии добралось всего половина войска. Тем не менее, первые сражения против не готовых воевать дома римлян были удачны: он разбил последовательно армии Публия Сципиона, Тиберия Сепрония, затем перешёл ещё и Аппенины и в бою у Тразименского озера истребил римскую армию Гая Фламиния. Уступая римлянам числом, он использовал местность: армия Фламиния, преследуя карфагенян, двигалась по узкой полосе между озером и горами, на которых уже засела карфагенская лёгкая пехота, и в итоге оказалась зажата там карфагенянами с двух сторон. Численный перевес не работал – сражаться могли только первые шеренги с обеих сторон, а с гор на римлян сыпались стрелы и дротики.

Тем не менее, понеся также серьёзные потери, на штурм Рима Ганнибал не решился и повёл войска на юг Италии, надеясь поднять тамошние племена против Рима. Римляне же, попав в сложное положение, избрали диктатора – опытного Фабия Максима, который, избегая решающих сражений шёл за карфагенянами, нападая на их фуражиров и лишая провианта (в 1812 году так же действовал Кутузов против Наполеона). Тактика давала успех, но среди римской знати было много недовольных (Фабия даже прозвали "Медлителем"), и по окончании его диктаторских полномочий на Ганнибала двинулись собравшие новое сильное войско консулы Эмилий Павел и Терренций Варрон. Первый был за тактику Фабия, второй рвался в бой и в "свой" день (консулы командовали армией через день – по очереди) дал сражение при Каннах.

Римская армия была больше – 63 тыс. пехоты и 6 тыс. кавалерии, плюс оставшиеся в лагере 7,5 тыс. лёгкой пехоты и более 2,5 тыс. тяжёлой. Армия Ганнибала имела 40-50 тысяч. Пехоту помимо 8 тыс. отборных ливийцев, вооружённых трофейным римским оружием и обученных римской тактике, составляли 8 тыс. приведённых из Испании иберов, а также наёмные племена галлов и гетулов. Плюс – 8 тыс. легковооружённых, половина из которых – отличные болеарские пращники. Зато сильной была кавалерия: 4 тыс. нумидийской и столько же галльской конницы, а также 450 тяжёлых всадников из Ливии и Карфагена. Соответственно, огромный квадрат римских легионов бил в центр карфагенского построения, где стояли наёмники -"варвары", фланги же пехоты удерживали стойкие ливийцы. В итоге карфагенский строй прогнулся в подкову. Стоявшая же на флангах отличная карфагенская конница разгромила римскую и, ударив с другой стороны, замкнула окружение. Римляне сражались в полном окружении, их численный перевес был сведён на нет. В итоге они потеряли от 60 до 70 тыс. (по разным источникам) воинов, включая 80 сенаторов и консула Эмилия Павла. Бежать удалось не более чем 14 тысячам, в основном – находившимся в лагерях. Карфагенские же потери были ничтожны – порядка 8 тыс.

Канны поставили Рим на грань гибели: за 20 месяцев войны Рим лишился 150 тыс. граждан мужского пола старше 17 лет. Начали отпадать союзники. Войну с Римом начал македонский царь Филипп V и сиракузский тиран Гиероним. Тем не менее, осадить сильно укреплённый Рим Ганнибал так и не решился, и даже предложил мир, но получил отказ. После разгрома при Каннах траур в Риме ограничили 30 днями, запретив плакать даже женщинам, запрещено было и само слово "мир". Для пополнения новых легионов в Риме призывали в армию с 14 лет, собирали трофейное оружие из храмов. В войска набирали безземельных крестьян, освободили 8 тыс. рабов и гладиаторов, согласившихся вступить в легионы. Историк Тит Ливий сообщает, что, когда в Риме закончились деньги на войну, Сенат решил ввести новый налог, но прежде все сенаторы по предложению консулов утром принесли на площадь всё своё достояние, оставив семье лишь скромную сумму на проживание, после чего и все граждане последовали их примеру. Осторожного Фабия вернули к власти, избрав консулом, он снова применил к непобедимому в сражениях Ганнибалу тактику изматывания, и снова успешно.

Пользуясь тем, что не получавший подкреплений Ганнибал завяз в Италии, римляне начали выправлять ситуацию. Марк Марцелл в 2012г.до н.э. взял Сиракузы (во время штурма погиб знаменитый учёный Архимед), и уже в 210 г. до н.э. вся Сицилия была в руках римлян. Македонцы на помощь Ганнибалу так и не пришли – римляне организовали нападение на них в Греции спартанцев, эталийцев, и ряд иных городов, что заставило царя Филиппа V заключить с Римом мир. Тогда же римляне осадили перешедшую на сторону Ганнибала Капую, взяв которую, сурово покарали предателей: любое самоуправление отменили, город отныне подчинялся римскому наместнику. Это произвело очень сильное впечатление на всех италийцев, удерживая их от измены.

В Испании осталась армия во главе с Гасдрубалом Барка, которая должна была удерживать в покорности местные племена. Воевали там с ним братья проконсулы Гней и Публий Сципионы. Война шла с переменным успехом, хотя римских побед было больше. Главное – Сципионы мешали Гасдрубалу, как предусматривал карфагенский план, уйти с войском в Испанию на помощь Ганнибалу. Чтобы добить врага, Сципионы наняли в свои армии 20 тыс. кельтиберов. И это их погубило: карфагеняне подкупили наёмников и в решающий момент те просто ушли домой. В итоге состоявшая обе римские армии были разгромлены, и оба проконсула пали в бою.

Командующим в Испании назначен был молодой Публий Корнелий Сципион, сын погибшего Публия. Который нанёс врагу блестящий удар, взяв основанный карфагенянами город Новый Карфаген, бывший главным складом всевозможных запасов для ведения войны. Иберы начали переходить на сторону победителя, и в итоге дальнейших действий Гасдрубал с армией ушёл на помощь брату в Италию.

Таким образом, последним шансом Ганнибала продолжить войну был приход в Италию армии Гасдрубала. Она перешла Альпы, но по более удобному маршруту и уже не встречая сопротивления местных племён, которые, напротив, охотно шли в наёмники, как и окрестные галлы. Поэтому в Италию он прибыл раньше, чем его ждал Ганнибал. Римляне же держали против карфагенян две армии: на севере 4 легиона консула Марка Левия ждали Гасдрубала, второй консул Гай Нерон сторожил на юге Ганнибала. И тогда римляне пошли на отчаянный шаг: оставив небольшие силы в лагере создавать видимость, что войско на месте, Гай Нерон с лучшими войсками (6 тыс. пехоты и 1 тыс. конницы) тайно форсированным маршем ушёл на север и присоединился к армии второго консула как раз накануне решающей битвы при Метавре. В которой карфагенская армия была уничтожена, а сам Гасдрубал погиб.

Положение Ганнибала становилось критическим. А тут ещё Сципион добился у Сената разрешения на высадку в Африке, где и высадился в 204 г. до н.э. с 30-тысячной армией и разбил изменившего Риму нумидийского царя Сифакса, посадив на его место его родича Месаннису, ставшего союзником Рима. Опасность грозила самому Карфагену, поэтому из Италии вызвали Ганнибала, но даже он в состоявшейся решающей битве при Заме ничего не смог сделать.

Римлян было 20 тыс. пеших и 10 тыс. всадников. Карфагенян – 35 тыс. пехоты, 3 тыс. всадников и 80 слонов. Однако если со стороны Рима дрались ветераны, то у Ганнибала в основном были новобранцы, конницей он на сей раз уступал римлянам втрое (причём знаменитая нумидийская конница на сей раз сражалась за них), а слонов набрали на севере Африки и не успели толком обучить. В итоге слоны, которых первые три линии римлян просто пропустили, подставив под обстрел стоящей позади лёгкой пехоты, взбесились, повернули назад и потоптали много своей пехоты, а конница довершила разгром.

Итогом стал мир, по которому все карфагенские корабли были сожжены, Испанию и Сицилию отдавали Риму, а Карфаген обязался вести войны только в Африке, да и то по разрешению Рима. Кроме того, Карфаген обязался в течение 50 лет выплачивать ежегодную дань в 200 талантов. Фактически это была капитуляция. Рим, несмотря на все поражения, проявил выдающуюся твёрдость и готовность драться до конца, чем и переломил исход войны несмотря на всю гениальность Ганнибала. Сам Ганнибал вынужден был бежать из Карфагена, скрывался у враждебного Риму царя Вифании Прусия, и когда прибывшие римские послы потребовали его выдать, чтобы не попасть в руки римлян, принял яд, который всегда носил в перстне.