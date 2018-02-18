Три Отечественных Рима. Причины, итоги и последствия Пунических войн Три Пунические войны длились с перерывами в период с 264 по 146 год до н. э. Войны велись между Римом и североафриканским государственным образованием – Карфагеном. В середине – конце III века до н. э. Карфаген и Рим стремились распространить свою власть на средиземноморские народы и государства. При этом Вторая Пуническая война занимает важное место в истории военного искусства и дипломатии. Каждая война – как Отечественная Скажем несколько слов о Первой Пунической войне, которая длилась 23 года (264–241 годы до н. э.). Ее пуны (искаженное название финикийцев – предков карфагенян, унаследовавших данное наименование) проиграли и выплатили огромные контрибуции Риму, который,... На чтение: 3 минуты

Три Пунические войны длились с перерывами в период с 264 по 146 год до н. э. Войны велись между Римом и североафриканским государственным образованием – Карфагеном. В середине – конце III века до н. э. Карфаген и Рим стремились распространить свою власть на средиземноморские народы и государства. При этом Вторая Пуническая война занимает важное место в истории военного искусства и дипломатии.

Каждая война – как Отечественная

Скажем несколько слов о Первой Пунической войне, которая длилась 23 года (264–241 годы до н. э.). Ее пуны (искаженное название финикийцев – предков карфагенян, унаследовавших данное наименование) проиграли и выплатили огромные контрибуции Риму, который, в отличие от уже мощного тогда Карфагена, в те времена силу только набирал.

Причиной войны послужили следующие обстоятельства. В середине III века до н. э. владения Римской республики достигли юга Апеннинского полуострова. Тогда Рим обратил внимание на лакомый кусочек земли в Средиземном море – остров Сицилия. Этот же остров лежал в области интересов Карфагена. Последний обладал мощным флотом, тогда как римский флот в те времена был весьма скудным. В рекордные сроки римляне построили достаточно серьезный флот (к 260 году до н. э.). Кроме того, римляне, известные своей инженерной мыслью, решили вопрос об использовании боевых качеств своей пехоты на море. Они придумали так называемый corvus («ворон») – перекидной абордажный мостик, который можно было вращать вокруг оси, цеплять за борт вражеского корабля и превращать морское сражение в «сухопутное». Уже скоро почти все корабли врага были захвачены. А за оставшееся время Первой Пунической войны карфагеняне выиграли всего одно морское сражение. В результате, помимо контрибуций, Риму досталась Сицилия.

Здесь стоит сделать оговорку. В истории Рим каждую свою войну вел идеологически как Отечественную. Карфаген же воспринимал войны с Римом как колониальные, далекие, которые можно выиграть, а можно и проиграть, что, безусловно, досадно, но мир бы от этого не рухнул.

Вторая Пуническая война

Первым поводом к началу Второй Пунической войны (218–201 годы до н. э.) стал дипломатический. Вскоре после первой войны был заключен договор о разделении сфер влияния между Карфагеном и Римом. На юго-западеразделительная линия проходила по территории Испании. Один из испанских городов заключил союз с Римом, тем самым договор между Римом и Карфагеном был нарушен. Карфаген отправил войска во главе с Ганнибалом, которые осадили и взяли город. Жителей убили. После безрезультатных переговоров Рим объявил войну Карфагену. Но тем временем Ганнибал уже маршировал из Испании через Альпы в сторону Италии.

Ганнибал совершил большую ошибку – не разведал дорогу через Альпы. Как итог – из 60-тысячного войска переход выдержали только 26 тысяч воинов, а боевые слоны почти все были потеряны. Ганнибалу пришлось несколько недель потратить на восстановление войска и привлечение галлов (иначе – кельтов, старых врагов Рима) на свою сторону.

Переход карфагенян через Альпы. Рисунок Генриха Лёйтеманна

В первый период войны успех полностью сопутствовал Ганнибалу. В тяжелых разгромных боях римляне убедились, что воюют с великолепным полководцем. Тогда сенат назначил аристократа Квинта Фабия Максима диктатором на шесть месяцев. Он стал применять тактику выжженной земли и вести партизанскую войну против войск Ганнибала. Но это лишь позволило затянуть войну для восстановления сил, потерянных в первый период Второй Пунической войны.

В 216 году до н. э. борьбу против Ганнибала возглавили новые консулы, Гай Теренций Варрон и Луций Эмилий Павел. Была собрана новая армия. Но в битве при Каннах в том же году превосходящие по численности римляне были на голову разбиты благодаря хитрости и полководческим талантам Ганнибала. После этого начался переход множества италийских городов на сторону карфагенского военачальника, а Карфаген решил направить поддержку Ганнибалу. Однако Ганнибал не решился идти на Вечный город, совершив роковую ошибку. Он предложил Риму пойти на мир, но тот отказался и выставил новую армию, мобилизовав все свои ресурсы, ведь для него это была отечественная война.

Тем временем из Испании пришли свидетельства того, что римляне и там потерпели поражение. Туда сенат отправил Публия Сципиона, будущего Сципиона Африканского. Он быстро доказал, что является полководцем, достойным своих предков, а также благородным человеком, взяв Новый Карфаген. В лице Сципиона у римлян наконец появилась харизматическая личность в этой войне. В 205 году до н. э. его избрали консулом.

Ф.Гойя. Ганнибал устремляет взгляд на Италию с высоты Альпийских гор

Сципион предложил оставить Ганнибала и его войско в Италии, а римское войско бросить против Карфагена. Римские власти не поддержали Сципиона финансами, разрешив ему вести войну в Африке на свой страх и риск. Сципион высадился в Африке и нанес ряд серьезных поражений Карфагену. Ганнибала срочно отозвали в Африку. В битве при Заме его войска были разбиты силами Сципиона. В результате Карфаген проиграл войну и был вынужден заплатить Римской республике огромные деньги, выдать заложников. Карфаген был надломлен, однако продолжал жить богаче, чем победители. Ганнибал же, в свою очередь, стал первым человеком в Карфагене, занимался политическими делами в других странах, а римляне вели охоту за ним, что в конечном счете привело к тому, что Ганнибал, желая избежать плена, отравился.

Карфаген должен быть разрушен

На долгие годы Карфаген забыл о своей великодержавной политике и переключился на экономику, а Рим временно забыл о существовании своего заклятого соперника, пока однажды в Карфаген не съездила сенатская комиссия, в составе которой был ветеран войны с Ганнибалом, Марк Порций Катон Старший. Он с болью увидел, что Карфаген процветает, о чем заявил в сенате.

Годы между Второй и Третьей Пуническими войнами для Карфагена были осложнены отношениями с Нумидией. Царь Массинисса, пользуясь запретом для Карфагена иметь армию, регулярно совершал на него походы, грабил, а Рим этому не препятствовал. Дело дошло до того, что Карфаген не выдержал, собрал войско, но проиграл Массиниссе. Для Рима это стало сигналом: данная ситуация была раскручена и преподнесена римскими властями так, будто Карфаген на самом деле собрал армию не против нумидийцев, а против римлян. Масла в огонь постоянно подливал Катон, который каждую свою речь в сенате заканчивал словами: «И все-таки я считаю, что Карфаген должен быть разрушен». Хотя у Катона было немало противников по этому вопросу, в том числе Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Младший (приемный внук победителя Ганнибала), в 149 году до н. э. война была объявлена.

Консульская армия в составе 80 тысяч воинов высадилась в Северной Африке. Карфагену были предъявлены требования: ликвидировать армию, выплатить контрибуции, выдать 300 заложников из числа знатнейших карфагенян и отпустить всех пленников. Это было обычное для римлян поведение: сначала «раздеть» противника, потом дожать. Карфаген подчинился. После всего этого было еще требование: переселиться в другие места, где было бы невозможно вести морскую торговлю. На это Карфаген решил ответить вооруженным (!) сопротивлением, но сначала запросил месяц на раздумья по поводу переселения. Римские консулы, решив, что Карфагену нечем защищаться, согласились предоставить это время на сборы к переселению. Эта оплошность позволила карфагенянам подготовиться: женщины остригли волосы, чтобы сплести канаты для метательных орудий; мастерские работали круглые сутки, готовя вооружение; население тренировалось. Обреченный и отчаявшийся, Карфаген будет пребывать на осадном положении три долгих года.

До 147 года до н. э. римлянам никак не удавалось сдвинуть дело с мертвой точки. Все изменилось, когда консулом был избран Сципион Эмилиан Африканский Младший. Он сумел навести порядок и наладить дисциплину в армии, были возведены насыпи, осадные сооружения. В Карфагене царил голод. Весной 146 года до н. э. начался штурм. Уличные бои шли неделю, карфагеняне сражались за каждый дом, но судьба их была предрешена. Город сровняли с землей, территорию распахали, залили морской водой, чтобы никогда больше ничего тут не росло и никто не селился. Рим ликовал безгранично, став хозяином всего Средиземноморья.