АЛЛОБОРГИ (лат. Allobroges)

Кельтское племя, обитавшее на северо-востоке Нарбоннской Галлии , между Роной, Изером, Женевским озером и Альпами (в современных Дофине и Савойе).

Впервые упоминается в 218 до н. э. в связи с походом Ганнибала через Альпы в Италию. Во II в. до н. э. поддерживало лигуров в войнах с Римом . Неоднократно подвергалось нападениям римлян. В 121 до н. э. консул Квинт Фабий Максим в большом сражении в Галлии разбил ополчение А. и их союзников арвернов, за что был удостоен триумфа . Аллоборги постоянно оставались во враждебных отношениях с Римом. В 63 до н. э. племя было втянуто в политические интриги в связи с заговором Катилины, сторонники которого обратились к Аллоборгам за поддержкой. При Юлии Цезаре земли Аллоборгов вошли в состав провинции Нарбоннская Галлия. Впоследствии их страна называлась Сабаудия (совр. Савойя), позже принадлежала бургундам и франкам .

Автор статьи: В. П. Буданова.

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