5 класс | История Древнего мира

Варвары против Рима. 2010

Джонс Т. , Эрейра А.

Битвы цивилизаций. Что мы знаем о народах, разрушивших Римскую империю, которых римляне приписали к нецивилизованным? Были ли варвары варварами? Автор книги доказывает, что, во всяком случае, они были создателями современного мира не в меньшей степени, чем сами римляне. Знакомство с ними вызывает удивление: искушенность кельтов в инженерном деле и математике; высокоразвитая религиозная философия даков; то, что греки, несомненно, находились на пороге промышленной революции; комфортная жизнь в усадьбах вандалов и своеобразный «железный занавес- между королевством Аттилы и Римской империей… Основное достоинство книги – возможность взглянуть на римскую цивилизацию с альтернативной точки зрения.