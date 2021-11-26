ПАДЕНИЕ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Разделение Римской империи

Последний император единой Римской империей, Феодосий I перед своей смертью в 395 г. осуществил раздел государства между сыновьями, так появилась восточная часть со столицей в Константинополе (будущая Византия) и западные территории со столицей в Медиолане (совр. Милан), а затем в Равенне (с 402 г.). Подобное разделение привело к серьезному ослаблению государства, поскольку две части стали враждебно относиться друг к другу. Не заставили себя ждать и вторжения варварских племен: в 401 г. в пределы Западной Римской империи вторглись вестготы во главе с Аларихом, захватившие Аквилею, а в 404 г. — остготы, вандалы и бургунды под предводительством Радагайса. В 408 г. вестготы безуспешно осадили Рим, но во время нового похода Алариха, 24 августа 410 г. впервые в истории город пал, и часть города погибла в огне пожара.

Нашествия варваров

Следующей грозной силой, угрожавшей Риму, стали гуннские племена во главе с Аттилой. После ряда опустошительных набегов в пределы Восточной Римской империи, им даже стали выплачивать дань, после чего их взоры обратились на западные земли империи. В 452 г. они вторглись в Италию, и только смерть вождя и распад племенного союза отвели от угрозу от империи. Но уже в июне 455 г. король вандалов Гейзерих воспользовался смутой в Риме, переправил войска из Карфагена, без боя овладел городом и подверг его страшному разорению. Из Рима было увезено тысячи пленников и похищены многие ценности. К королевству вандалов была присоединена Сицилия, Сардиния и Корсика. Вскоре от всех обширных владений Западной Римской империи фактически осталась одна лишь Италия.

Судьба римского престола зачастую решалась в результате интриг и влияния тех или иных варварских военоначальников. Одним из последних, относительно самостоятельных правителей был Флавий Прокопий Антемий, пытавшийся выстроить союзнические отношения с Восточной Римской империи. Но после неудачных военный кампаний, против вандалов и вестготов, в результате вспыхнувший внутренних разногласий он был убит. После него, на престоле императоры быстро сменяли друг друга.

Последний римский император

Последним западно-римским императором был Ромул Август, взошедший на престол в результате военного переворота своего отца магистра Флавия Ореста, свергнувшего императора Юлия Непота (бежавшего в Далмацию) и ставшего регентом при своем малолетнем сыне. Восточная Римская империя отказалась признавать нового императора. Его правление также усугублялась недовольством среди варварских наемников, составлявших основу римской армии. Их требования не были удовлетворены, и вскоре ближайший военноначальник Флавия Ореста, Одоакр возглавил заговор, в результате которого в 476 г. Ромул Август отрекся от престола, а высшие знаки императорской власти были отосланы в Константинополь императору Зинону. Последний даровал Одоакру титул патриция, но потребовал от него формального признания Юлия Непота, жившего в это время в Салоне. После смерти последнего в 480 г. от руки собственного телохранителя, Зинон так и не назначил нового западно-римского императора.

Очередной переворот 476 г. не воспринимался современников каким бы то ни было значительным событием, и лишь в период Нового времени свержение Ромула Августа, было провозглашено «падением Западной Римской империи», вместе с которой в прошлое ушла эпоха Античности.