МАКСИМИАН (ГЕРКУЛИЙ), МАРК АВРЕЛИЙ ВАЛЕРИЙ

Максимиан (Геркулий), Марк Аврелий Валерий ( лат . Marcus Aurelius Valerius Maximianus) (21.07.250(?), окрестности Сирмия — 07(?).310, Массилия) — римский император (285—305, 307—308). Выходец из иллирийских крестьян, сын лавочника, служил в войске, где подружился со своим земляком Диоклетианом , который в 285 назначил его своим соправителем (цезарем), а в 286, после того как М. разбил багаудов в Галлии, он был провозглашен августом. Когда Диоклетиан был объявлен Иовием, сыном Юпитера, М. стал называться Геркулием, сыном Геркулеса. Еще до того, как в 293 была образована тетрархия с формальным территориальным разделением империи между соправителями, М. фактически правил на Западе, ведя военные действия на германской границе и в Британии. Своей столицей М. сделал Медиолан, однако при нем продолжал украшаться и Рим (термы Диоклетиана, 298—305). Укреплял границы империи в Сев. Африке, там же отличился особой жестокостью в ходе преследований христиан (303). Когда в 304 Диоклетиан принял решение, что оба соправителя должны одновременно отказаться от власти, М. выразил несогласие, но в конце концов оба августа 1 мая 305 сложили свои полномочия, и М. удалился из Медиолана в сельское поместье. Когда его сын Максенций , обойденный при разделе власти, совершил переворот (306), М. вновь принял титул августа и вступил в борьбу за власть (307) в Италии, а затем отправился в Галлию, где выдал свою дочь Фаусту замуж за Константина, сына августа Констанция. На встрече в Карнунте в ноябре 308 под давлением Диоклетиана М. подтвердил свое отречение от власти. В 310, отправившись в Галлию, М. в третий раз провозгласил себя августом, выступив в Арелате против Константина, пока тот воевал на Рейне. Попытка не удалась, и М. бежал в Массилию, где и покончил с собой. Был обожествлен при Максенции, при Константине подвергнут damnatio memoriae, а позднее вновь обожествлен. Через дочерей Фаусту и Феодору М. приходился дедом или прадедом каждому императору, правившему в 337—363.

Лит. : Barnes T. D. Constantine and Eusebius. Cambridge (Mass.), 1981. Е. В. Ляпустина.