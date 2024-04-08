5 класс | История Древнего мира

Повседневная жизнь древнегреческих женщин в классическую эпоху. 2005

Брюле П.

Как жили женщины Древней Греции? До нас дошло не так уж много источников, благодаря которым можно было бы установить истину. С помощью Гомера, авторов комедий и медицинских трактатов, а также греческой мифологии французский историк Пьер Брюле попытался рассказать в своей книге, что представляла собой их повседневная жизнь. Прежде всего речь идет, конечно, о горожанках, поскольку о них мы знаем больше всего, а также о женщинах-рабынях и гетерах. Картина, которая предстает перед нашим взором, оказывается много экзотичнее и ярче, чем этого можно было ожидать.