5 класс | История Древнего мира

Александр Великий. Из Греции на Восток. 2003

Бриан П.

Книга Пьера Бриана, профессора истории античности и специалиста по истории Среднего Востока в эпоху персидского господства и завоеваний Александра, расскажет читателю о жизни и блестящих завоевательных походах великого полководца Александра Великого (Македонского). Эпопея продолжавшаяся более десяти лет, чтобы закончиться июньским днем 323 г. до н.э., когда "завоеватель вселенной" умер в расцвете сил и славы в одном из самых красивых городов своей державы - Вавилоне, встает со страниц этой великолепной книги, содержащей огромное количество иллюстративного материала.