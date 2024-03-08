РОКСАНА

Роксáна (ок. 342 — 309 до н. э.) — жена Алекандра Македонского , дочь бактрийского аристократа Оксиарта. Встреча Александра и Р. произошла в 327 до н. э. во время похода Александра в Среднюю Азию. Согласно традиции Романа об Александре, Александр влюбился в Роксану и, несмотря на негодование его приближенных, взял в жены девушку немакедонского происхождения. Р. Сопровождала Александра в Индийском походе. В 324 до н. э. Александр взял в жены еще двух девушек, но Р. сохранила свой статус царицы. Незадолго до смерти Александра Р. забеременела, но ребенок — Александр IV — родился уже после смерти отца. Во время вой­н диадохов Р. и ее сын находились в центре политической борьбы. В 320 до н. э. их перевезли в Македонию, а в 318 до н. э. — в Эпир. В 316 до н. э. Кассандр заточил Р. и Александра в крепости Амфиполя, а в 309 до н. э. приказал казнить их.

Лит. : Heckel W. Who’s Who in the Age of Alexander the Great. Oxford, 2006. С. В. Смирнов.