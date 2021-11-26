ПАРМЕНИОН, сын Филоты (греч. Παρμενίων)

Один из лучших полководцев Филиппа II и Александра Великого .

Первенствующего положения в македонской армии Парменион достиг уже в правление Филиппа, который высоко ценил его полководческие способности. Кроме того, входя в число ближайших соратников Филиппа, Парменион исполнял дипломатические, а равно и другие важные поручения царя.

Весной 336 г. до н.э. Парменион вместе с Атталом был отправлен царем в Малую Азию во главе македонского экспедиционного корпуса, который должен был подготовить почву для последующего вторжения в Персидскую державу основной армии во главе с Филиппом. Удачи кампании 336 г. в Малой Азии сменились для македонского авангарда неудачами в 335 г. до н.э.: потерпев ряд поражений от Мемнона, грека-родосца на персидской службе, Парменион отступил к Геллеспонту, где и закрепился, а затем вернулся в Европу. Еще раньше, осенью 336 г. до н.э., он выказал решительную поддержку новому царю Македонии Александру.

Во время восточных походов последнего, начавшихся весной 334 г. до н.э., Парменион занимал высшее положение в офицерском корпусе македонского войска. Он участвовал во всех основных битвах Александра с персами – при Гранике (334 г.), Иссе (333 г.), Гавгамелах (331 г. до н.э.), – всякий раз осуществляя командование левым флангом армии македонского царя. Кроме совместных с Александром военных операций Парменион постоянно выполнял и отдельные его задания.

Источники сообщают о разногласиях между Александром и Парменионом, которые имели место уже в начале восточных походов, но позднее все более усиливались (хотя Парменион и оставался до конца верным своему монарху). Со временем македонский царь начинает оттеснять Пармениона на второстепенные позиции, соблюдая по отношению к нему, однако, внешний пиетет.

После взятия и разграбления главного города Персиды Персеполя (330 г. до н.э.) Александр направил Пармениона со всей добычей в Экбатаны (столицу Мидии) и оставил его там, продолжив дальнейшую кампанию уже без его участия. Осенью 330 г. до н.э., когда сын Пармениона Филота был обвинен в заговоре против Александра и казнен, было решено убить и его отца. По приказу Александра Парменион был убит в Экбатанах несколькими македонскими офицерами, пока читал письмо, доставленное ими, как он полагал, от сына.

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, XVII;

Плутарх. Биография Александра;

Арриан. Поход Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», XI-XII.