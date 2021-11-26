ФИЛОТА, сын Пармениона (др.-греч. Φιλώτας)

Один из полководцев Александра Великого .

Филота относился к кругу друзей Александра еще до прихода того к власти; по крайней мере, таковым он предстает в скандале вокруг предложения Пиксодара, сатрапа и династа Карии , заключить брак между его дочерью и Арридеем, сыном Филиппа II , сводным братом Александра (336 г. до н.э.).

После восшествия Александра на престол (осень 336 г. до н.э.) Филота находился на важных командных постах в македонском войске, руководя кавалерийскими подразделениями; в подобном качестве он участвовал во фракийско-иллирийской кампании Александра (335 г. до н.э.). С самого начала восточных походов (334 г. до н.э.) Филота осуществлял общее командование корпусом гетайров , тяжеловооруженных всадников в македонской армии, т.е. являлся в ней одной из ключевых фигур. Занимая этот военный пост, он участвовал во всех основных сражениях с персами – при Гранике (334 г.), Иссе (333 г.) и Гавгамелах (331 г. до н.э.). Кроме того, Филота неоднократно привлекался царем к исполнению отдельных военных поручений. Приблизительно со времени завоевания Египта (конец 332 – начало 331 гг. до н.э.) он стал выражать недовольство поступками Александра, жалуясь своим близким на, как ему казалось, незаслуженное принижение царем заслуг македонских воинов, в том числе его и его отца Пармениона , и превышение своих собственных. Хотя об этом было сообщено Александру, он тогда не предпринял против Филоты никаких мер.

Трагическая развязка наступила во Фраде (столице Дрангианы) осенью 330 г. до н.э. Здесь был раскрыт заговор против Александра, одним из участников которого был македонянин Димн (или, по другим источникам, Лимн). О готовящемся заговоре было рассказано Филоте, однако тот не доложил о нем Александру. Подобное его поведение, когда македонский царь о заговоре все же узнал (через Метрона, ведавшего арсеналом), внушило Александру сильные подозрения на счет сына Пармениона. После обсуждения вопроса ближним кругом Александра было решено арестовать Филоту, которого обвинили в причастности и даже организации этого заговора. На собрании македонских воинов, разбиравшим дело, обвиняемый не смог убедительно оправдаться. На следующий день это же собрание, на котором были оглашены признания самого Филоты, вырванные у него под пыткой, приговорило его к смертной казни. Филота был, по одной версии, побит камнями, а по другой, поражен дротиками.

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, XVII;

Плутарх. Биография Александра;

Арриан. Поход Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», XI-XII.