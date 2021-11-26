ДИОДОТ

ДИОДОТ (Διοδοτος) - царь Греко-Бактрийского царства середины III века до нашей эры.

Пер­во­на­чаль­но сат­рап Бак­трии и Со­гдиа­ны, вхо­див­ших в со­став государства Се­лев­ки­дов . Вос­поль­зо­вав­шись слож­ной си­туа­ци­ей в западной час­ти стра­ны, пред­при­нял по­сле­до­ва­тель­ные ша­ги по уси­ле­нию сво­ей вла­сти, что от­ра­же­но в мо­нет­ном че­ка­не. Около 250 года до нашей эры до­бил­ся пол­ной не­за­ви­си­мо­сти, при­нял цар­ский ти­тул под именем Дио­дот I. Ему на­сле­до­вал сын - Дио­дот II, по­сле ко­то­ро­го власть в Гре­ко-Бак­трий­ском цар­ст­ве пе­ре­шла к но­вой ди­на­стии, ос­но­ван­ной Ев­ти­де­мом.