ДИАДОХИ (др.-греч. διαδέχομαι ‒ «наследовать кому-то, быть чьим-то преемником», греч. διάδοχοι ‒ «наследники, преемники»)

Полководцы Александра Великого , боровшиеся после его смерти между собой за власть и в итоге разделившие созданную им державу.

Есть основания полагать, что термин «диадохи» употреблялся в подобном значении уже в сочинении Гиеронима (Иеронима) из Кардии (IV–III вв. до н.э.), посвященном описанию политических событий после смерти Александра; во всяком случае, этот термин фигурирует в вариантах названия труда Гиеронима, приведенных более поздними античными авторами: Диодором Сицилийским (I в. до н.э.) в его «Исторической библиотеке» (XVIII, 42, 1: «Истории [sic!] диадохов») и Иосифом Флавием (I в. н.э.) в трактате «Против Апиона» (I, 23: «История диадохов»).

В современной исторической науке термин «диадохи» прочно закрепился после издания «Истории диадохов», написанной выдающимся немецким историком И. Г. Дройзеном (1808–1884); данный том вошел в качестве второго в его знаменитый фундаментальный труд «История эллинизма» (1833–1846, 1877–1878). В настоящее время хронологические рамки эпохи диадохов, как правило, определяются так: 323 г. до н.э. (смерть Александра Великого) – 281 г. до н.э. (гибель Селевка, последнего бывшего полководца Александра, создателя крупнейшего эллинистического государства); соответственно, эта эпоха представляет собой начальный этап периода эллинизма.

Характерной чертой эпохи диадохов были почти непрекращающиеся войны между прежними военачальниками Александра. В политике последних с самого начала стали проявляться, а затем и четко обозначились два направления, имеющих различные целевые установки: центростремительное и центробежное. Если для наиболее могущественных из диадохов было присуще стремление сохранить наследие своего бывшего монарха, установив над ним в конечном счете собственную власть ( Пердикка , Антигон Одноглазый и его сын Деметрий Полиоркет ), то для большинства других главным было сохранить за собой доставшиеся им или добытые силой оружия земли ( Птолемей , Кассандр , Лисимах , Селевк и др.). При этом всякий раз, когда поборник идеи единства прежней державы Александра начинал представлять опасность для власти остальных диадохов, последние объединялись против него в коалиции и, оказывая яростное сопротивление, побеждали своего противника. В итоге победа осталась за представителями второго направления, окончательно отказавшимися от мысли о воссоздании единой империи и создавшими на руинах царства Александра свои собственные территориальные монархии, из которых наиболее крупными были держава Селевкидов (династия Селевкидов), Египет (династия Птолемеев) и Македонское царство (династия Антигонидов).

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, XVIII-XX, XXI (exc.);

Аппиан. Сирийская кн.;

Плутарх. Биографии Эвмена и Деметрия;

Арриан. История после Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского, X;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», XIII-XVII.

Автор статьи: М.М. Холод