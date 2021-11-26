АНТИГОН МОНОФТАЛЬМ (Одноглазый)

Основатель династии македонских царей Антигонидов .

Сподвижник Александра Македонского , представитель македонской аристократии, участвовавший еще в походах Филиппа II , где потерял глаз (при осаде Перинфа), за что был прозван «Одноглазым». Не принимал участия в восточной кампании Александра, с 333 до н. э. — наместник Великой Фригии в Малой Азии. После распада империи Александра начал создавать собственное государство. В 323 до н. э. по соглашению диадохов добавив к своим владениям Памфилию и Ликию, вступил в борьбу с Пердиккой и Эвменом из Кардии за господство в малоазийских областях; захватил Кипр, заключил союз с Птолемеем и Антипатром, оспаривавшим у Пердикки регентство над наследниками Александра. По соглашению между преемниками Александра 321–320 гг. до н. э. в Трипарадисе сохранил власть над Великой Фригией и Мидией , получив право командования царскими войсками для разгрома Эвмена и его сторонников, для чего использовал часть хранившихся в Сузах запасов для македонской армии. К нему примкнул Кассандр, сын Антипатра. В 320 до н. э. в сражении при Орсинии победил Эвмена, затем на время вошел с ним в тайный сговор, но продолжал вынашивать план окончательной его ликвидации. Параллельно вел борьбу с родственниками и союзниками Пердикки и в конце 320 до н. э. добился победы, укрепившись в Писидии, Ликаонии и Каппадокии . Стремясь к еще большей власти в Азии, чтобы сделать ее опорой в борьбе за верховную власть, в 319 до н. э. завладел Геллеспонтской Фригией и Лидией и продолжал войну с Эвменом, запертым в Армении. Но одолеть Эвмена А. М. не удавалось, поэтому в 317 до н. э. он заключил союз с Селевком и Пифоном, сатрапом Мидии. В результате упорных сражений в Сузиане, Мидии и Персии А. М. удалось разбить противника, захватить его в плен и казнить, после чего с 316 до н. э. почти вся Азия оказалась под его властью. Это вдохновило его на дальнейшую борьбу с целью объединить всю бывшую державу Александра. Возвышение А. М. вызывало ненависть других диадохов: в 316 до н. э. против него выступили Пифон и Певкест , сатрап Персии, но неудачно, затем Селевк и Птолемей Лаг; в 315 до н. э. сложилась коалиция врагов А. М. (Птолемей, Селевк, Кассандр и Лисимах), требовавших раздела его владений. Заменив сатрапов из числа соратников Александра на своих ставленников, А. М. захватил сокровищницы, что обеспечило его огромными богатствами (до 25 тыс. талантов), увеличил войско. Он отверг ультиматум и в 315 до н. э., вступив в войну с Птолемеем, потерял Кипр, но укрепился в Финикии, затем овладел Сирией и Каппадокией. К этой борьбе он привлек своего сына Деметрия Полиоркета, ставшего его наместником в Сирии. В 314–313 до н. э. взял Карию, Киликию, почти все крупные города на западномалоазийском побережье, которые встали на его сторону, поскольку он провозглашал свободу и автономию полисов. А представители местной знати входили в его свиту, так как надеялись на возврат бывших владений, откуда македонский правитель изгнал сатрапов-македонян. Параллельно А. М. вел войну за укрепление позиций в Греции, где ему противостоял Кассандр; ус­тановил дружественные отношения с этолийцами, Полисперхонтом (бывшим претендентом в наместники Македонии) и его сыном Александром, чтобы вынудить Кассандра покинуть Грецию. Но прежде, чем укрепиться в Македонии, А. М. должен был захватить проливы и прилегающие земли во Фригии и для этого победить Лисимаха, что ему сделать не удалось. К тому же к 312 до н. э. он потерял Финикию и Кипр, где вновь установилась власть Птолемея, а также Вавилон и Месопотамию , куда вернулся Селевк, овладевший вскоре Мидией и Сузианой, тем самым лишив Антигона почти всех его владений за пределами Малой Азии. Но к 311 до н. э. Антигон при помощи Деметрия восстановил позиции в Сирии, Финикии и частично в Вавилонии . Тогда же Антигон и Деметрий с одной стороны и Птолемей, Кассандр и Лисимах с другой заключили мирный договор, по которому за Антигоном сохранялись лишь владения в Малой Азии. После возобновления войны, в 310 до н. э., Кассандр усилил свое положение в Греции и Македонии, а Селевк нанес поражение Антигону, окончательно вернув себе Вавилон и верхние сатрапии. В 310–309 до н. э. Птолемей отнял у Антигона Кипр, часть Ликии и Карии, но в 307 до н. э. они заключили перемирие, чем воспользовался Деметрий и по приказу отца отвоевал у Кассандра Афины, высадившись в Элладе под лозунгами возвращения грекам свободы и автономии, отобранных у них прежними сатрапами. За это Антигон и Деметрий были объявлены «Спасителями». Затем в 306 до н. э. Деметрий отобрал у египтян часть Западной Азии и в решающей битве при Саламине на Кипре наголову разбил флот Птолемея, что чрезвычайно возвысило Антигона. После этого он и Деметрий были провозглашены царями, что стало политическим выражением желания Антигона стать властителем над всеми владениями Александра. Хотя практически добиться этого было уже невозможно. С 306 до н. э. А. М. вел военные действия в Египте, Греции, на Родосе, но родосцы отстояли свободу, Антигон не смог покорить Египет, а Кассандр вернул под свою власть многие полисы в Греции. К 303 до н. э. А. М. восстановил позиции в Пелопоннесе, в 302 до н. э. вместе с Деметрием создал Вторую Коринфскую Лигу (по примеру Филиппа II, создавшего в 338 до н. э. Первую Коринфскую Лигу), основной целью которой было провозглашение дружбы греков с Деметрием и Антигоном, за что полисы получили права автономии и политии, возможность иметь свою армию. Это ослабляло Кассандра, за которым осталась только Македония, но тому удалось возродить антиантигоновскую коалицию в составе Лисимаха , Птолемея и Селевка, все члены которой преследовали свои интересы, но каждый желал ослабления Антигона и Деметрия, так как они, как никогда, были близки к тому, чтобы окончательно закрепиться в Македонии и Греции. В 301 до н. э. в битве в долине Ипса во Фригии объединенные силы диадохов в составе 74 600 воинов одолели войско А. М, включавшего 70 000 пехоты, 10 000 всадников и 75 боевых слонов. А. М. пал в сражении, Деметрий бежал в Эфес. В результате поражения А. М. окончательно рухнула идея восстановления державы Александра под властью одного царя. Отныне диадохи действовали только во имя своих локальных интересов.

Автор статьи: Сапрыкин С.Ю.

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